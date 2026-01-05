  3. Merkliste
Nach Festnahme: Maduro soll vor Gericht in New York erscheinen

Der venezolanische Präsident Maduro ist in New York inhaftiert. Die US-Regierung wirft ihm "Drogenterrorismus" vor. Am Montag wird er vor Gericht erwartet. Die Lage im Überblick.

Der venezolanische Präsident Nicolas Maduro wird nach seiner Festnahme von zwei Beamten der US-Drogenbekämpfungsbehörde DEA begleitet.

Die USA hatten in der Nacht auf Samstag eine Reihe von Zielen in Venezuela angegriffen und Präsident Maduro gefangen genommen.

Quelle: ddp

Der von den USA gefangen genommene venezolanische Staatschef Nicolás Maduro soll am Montag erstmals vor Gericht erscheinen. Ein New Yorker Bundesgericht setzte für 12.00 Uhr (Ortszeit, 18.00 Uhr MEZ) einen Termin an. Was genau bei der Anhörung passieren soll, blieb zunächst unklar.

Der 63 Jahre alte Maduro und seine Ehefrau waren in der Nacht zum Samstag vom US-Militär in der venezolanischen Hauptstadt Caracas festgenommen und außer Landes gebracht worden.

ZDF-Korrespondent Röckerath. Ein Wandel hin zur Demokratie sei aber nicht ausgeschlossen.

USA beschuldigen Maduro des "Drogenterrorismus"

Die USA haben Maduro unter anderem wegen des Vorwurfs des "Drogenterrorismus" angeklagt. Er soll sein aus Sicht der USA illegal erlangtes Amt dafür genutzt haben, damit Tausende Tonnen Kokain in die USA transportiert werden konnten. Maduro habe selbst für sich daraus Vorteile gezogen. Er soll sich dafür mit Drogenhändlern verbündet haben.

Maduro war in den USA schon einmal 2020 unter anderem wegen Drogenhandels angeklagt worden. Nun gibt es eine aktualisierte Anklage. Mitangeklagt sind seine Ehefrau und sein Sohn. Zudem richten sich die Vorwürfe unter anderem gegen den aktuellen sowie den früheren Innenminister.

Nach Einsatz in Venezuela droht Trump auch Kolumbien

Nach dem Angriff auf Venezuela hat US-Präsident Donald Trump auch Kolumbien gedroht. Der Republikaner sagte vor Journalisten, Kolumbien sei "sehr krank" und werde von einem "kranken Mann" regiert, der es liebe, "Kokain zu produzieren und es in die Vereinigten Staaten zu verkaufen".

Das werde er "nicht mehr lange machen", sagte Trump - ohne ins Detail zu gehen, was er konkret damit meinte.

Trump kritisierte Kolumbiens Staatschef Gustavo Petro bereits mehrfach heftig, nannte ihn bei seiner Pressekonferenz auf dem Flug nach Washington aber nicht namentlich. Auf die Nachfrage einer Journalistin, ob es einen Militäreinsatz gegen Kolumbien geben werde, sagte Trump: "Das klingt für mich gut."

Die USA haben ein aus Venezuela stammendes Drogenschiff mit elf Mann Besatzung versenkt.

Mehr als 30 Kubaner bei US-Angriff auf Venezuela getötet

Bei dem Angriff des US-Militärs auf Venezuela sind auch 32 Angehörige kubanischer Sicherheitskräfte ums Leben gekommen. Sie waren auf Bitten der venezolanischen Behörden in das südamerikanische Land entsandt gewesen, wie die regierende Kommunistische Partei Kubas mitteilte.

Kubaner seit vielen Jahren in Venezuela im Einsatz Sicherheitskräfte aus dem verbündeten Kuba sind nach Einschätzung von Experten seit Jahren in Venezuela im Einsatz. Unter anderem sollen kubanische Geheimdienstagenten beispielsweise dabei helfen, Soldaten der Streitkräfte auf Linie zu halten.

Aktuelle Meldung zu dem Angriff der USA auf Venezuela finden Sie jederzeit in unserem Liveblog:

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete heute Xpress am 05.01.2026 ab 05:30 Uhr.
