Ölkrise in Kuba: Mexiko sendet mehr als 800 Tonnen Hilfsgüter

Ölkrise nach US-Zolldrohung:Mexiko sendet mehr als 800 Tonnen Hilfsgüter nach Kuba
Die Energiekrise in Kuba hat sich wegen der Zolldrohungen von US-Präsident Trump verschärft. Mexiko schickt mehr als 800 Tonnen Hilfsgüter und kündigt weitere Lieferungen an.
In der kubanischen Hauptstadt Havanna sind offiziellen Angaben zufolge zwei mexikanische Marineschiffe mit mehr als 800 Tonnen Hilfsgütern eingetroffen. Nach den Zolldrohungen der USA gegen Kubas Öllieferanten hat sich die schwere Wirtschaftskrise in dem sozialistischen Karibikstaat verschärft.
Der kubanische Botschafter in Mexiko, Eugenio Martínez, bedankte sich auf der Plattform X für die Hilfe:
Mexiko war zuletzt Kubas größter Ölversorger gewesen, nachdem Washington die Öllieferungen aus Venezuela gestoppt hatte. Da es kein Öl mehr liefern kann, verschifft Mexiko nun Lebensmittel und Hygieneartikel nach Kuba, um die Krise zu lindern.
Mexiko und Chile kündigen weitere Hilfslieferungen an
Sobald die Schiffe nach Mexiko zurückgekehrt sind, sollen weitere Hilfslieferungen folgen, sagte die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum am Donnerstag (Ortszeit). Die Schiffe waren am Sonntag aus dem Hafen von Veracruz ausgelaufen.
Auch die Regierung von Chile und eine internationale Koalition von Aktivisten und Aktivistinnen namens "Nuestra América Flotilla" kündigten an, humanitäre Hilfe nach Kuba zu schicken.
Mexiko will zwischen Kuba und USA vermitteln
Um einen Ausgang aus der Krise zu finden, sei Mexiko bereit, einen Dialog zwischen den USA und Kuba zu ermöglichen, bekräftigte Sheinbaum. Dieser könne in Mexiko stattfinden.
Laut Washington werden bereits Gespräche mit Kuba geführt. Die sozialistische Regierung Kubas sagt hingegen, es habe bisher nur einen informellen Nachrichtenaustausch gegeben. Präsident Miguel Díaz-Canel hat erklärt, dass Kuba zu Gesprächen mit Washington bereit sei. Diese müssten allerdings ohne Druck, ohne Vorbedingungen und auf Augenhöhe geführt werden.
Vier-Tage-Woche gegen die Energiekrise in Kuba
Seit der Revolution von 1959 unter Fidel Castro sind die Beziehungen zwischen den USA und Kuba angespannt. Nun erhält der Karibikstaat seit mehr als einem Monat wegen der von US-Präsident Donald Trump beschlossenen Ölblockade kein Öl mehr aus dem Ausland.
Angesichts der Energiekrise haben Kubas Behörden drastische Sparmaßnahmen ergriffen. Krankenhäuser haben ihre Dienstleistungen reduziert, Busse und Züge fahren seltener und in der öffentlichen Verwaltung gilt eine Vier-Tage-Woche.
