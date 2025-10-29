Hurrikan "Melissa": Zahlreiche Tote in Karibikstaaten

Der Hurrikan "Melissa" richtete in den Karibikstaaten Jamaika, Kuba und Haiti verheerende Schäden an. Er zog weiter auf die Bahamas zu.

Nach Jamaika hat Hurrikan Melissa auch in Kuba schwere Schäden angerichtet. 29.10.2025 | 1:38 min

Der zerstörerische Hurrikan "Melissa" hat in den Karibikstaaten Jamaika, Kuba und Haiti verheerende Schäden angerichtet und zieht nun im Atlantik über die Inselkette der Bahamas hinweg.

Der Wirbelsturm zog mit Windgeschwindigkeiten von 195 Kilometern pro Stunde über den Osten des Inselstaats Kuba und sorgte für schwere Schäden sowie heftige Überschwemmungen. In Haiti meldeten die Behörden mindestens 20 Tote. Unter den Opfern waren laut den haitianischen Behörden auch Kinder.

In Jamaika begannen unterdessen die Aufräumarbeiten. Die Vereinten Nationen sprachen angesichts der Verwüstungen von Zerstörung in nie dagewesenem Ausmaß. US-Präsident Donald Trump kündigte Unterstützung für die betroffenen Länder an.

Hurrikan "Melissa" hat in Jamaika enorme Schäden angerichtet. Satellitenbilder und Wetterdaten zeigen, wie binnen weniger Tage ein "Jahrhundertsturm" entstand. 29.10.2025 | 2:02 min

Rund 1.500 Menschen auf den Bahamas in Sicherheit gebracht

Am Mittwoch (Ortszeit) erreichte der Hurrikan die Bahamas. Der Inselgruppe im Atlantik südöstlich des US-Bundesstaates Florida drohten zerstörerische Winde, sintflutartige Regenfälle und eine gefährliche Sturmflut, wie das US-Hurrikanzentrum im Miami mitteilte. Die Regierung ordnete Evakuierungen für sechs der mehr als 700 Inseln an.

Mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern pro Stunde ist "Melissa" inzwischen ein Hurrikan der niedrigsten Kategorie 1. Das Zentrum des Wirbelsturms bewegt sich relativ schnell weiter in Richtung Nordosten. Nach den Bahamas sollte das Sturmsystem Kurs auf Bermuda nehmen, wo es voraussichtlich am Donnerstagabend auf Land treffen soll.

Kubas Präsident mahnt zur Vorsicht

"Es war eine sehr schwierige Nacht. Die Schäden sind erheblich, und der Hurrikan Melissa befindet sich immer noch über kubanischem Gebiet", schrieb Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel auf der Plattform X.

Ich bitte unser Volk, nicht leichtsinnig zu werden, Disziplin zu wahren und weiterhin Schutz zu suchen. „ Miguel Díaz-Canel, Präsident Kuba

Sobald es die Umstände zuließen, werde mit dem Wiederaufbau begonnen, ergänzte Díaz-Canel. "Wir sind bereit."

Mehr als 735.000 Menschen waren nach Regierungsangaben zuvor in Sicherheit gebracht worden.

Das Hurrikanzentrum hatte vor "lebensbedrohlichen und möglicherweise katastrophalen Sturzfluten mit zahlreichen Erdrutschen" gewarnt. Für die Provinzen Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín und Las Tunas galt eine Hurrikan-Warnung.

Straßen in Flüsse verwandelt

In den sozialen Netzwerken kursierten erste Videos, die die Situation in den besonders betroffenen Gebieten zeigen sollen: Menschen waten in ihren Häusern durch fast knietiefes Wasser, es sind Hilferufe zu hören. Straßen sind in Flüsse verwandelt.

Eduardo Córdoba Bergara suchte in der Ortschaft Banes mit seiner Frau und seinen drei Töchtern Schutz in einer Notunterkunft. "Dass die Familie in Sicherheit ist, beruhigt mich. Das Haus, in dem wir leben, ist in schlechtem Zustand und wird den Winden nicht standhalten", sagte er der kommunistischen Parteizeitung "Granma".

Als Hurrikan der höchsten Stufe 5 traf "Melissa" im Südwesten Jamaikas auf Land. 28.10.2025 | 1:27 min

Ausmaß der Schäden auf Jamaika noch unklar

"Melissa" war am Dienstag als Hurrikan der höchsten Kategorie 5 mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 295 Kilometern pro Stunde auf Jamaika getroffen. Der Hurrikan brachte Sturmfluten, zerstörerische Winde und heftige Regenfälle mit sich.

Angesichts der schweren Schäden erklärte die Regierung die Karibikinsel zum Katastrophengebiet. Das genaue Ausmaß war allerdings auch Stunden nach dem Eintreffen des Hurrikans noch ungewiss. In örtlichen Medien waren Bilder von zertrümmerten Häusern in überschwemmten Straßenzügen zu sehen.

Nach Angaben der Behörden wurden Krankenhäuser und Brücken beschädigt. Mehr als 530.000 Haushalte waren von der Stromversorgung abgeschnitten. Die regionale Gesundheitsbehörde Serha warnte in überschwemmten Regionen vor Krokodilen.

"Melissa" hat mit Windgeschwindigkeiten bis 295 km/h große Teile von Jamaika verwüstet. 29.10.2025 | 1:46 min

Zu möglichen Opfern wollten die Behörden zunächst keine Angaben machen, sprachen aber von Menschen, die aufgrund der extremen Bedingungen während des Sturms nicht mehr aus ihren beschädigten Häusern gerettet werden konnten. Regierungschef Andrew Holness rief die Menschen dazu auf, hoffnungsvoll zu bleiben.

Unser Land wurde von Hurrikan 'Melissa' verwüstet, aber wir werden es wieder aufbauen, und zwar noch besser als zuvor. „ Andrew Holness, Regierungschef Jamaika