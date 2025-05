Tropenwald-Zerstörung auf Rekordhoch: 6,7 Mio. Hektar in 2024

El Niño ("der Junge" oder auch "das Christkind") bezeichnet ein Wetterphänomen im Südpazifik. Normalerweise wehen dort Passatwinde, die das Oberflächenwasser des Pazifiks von Osten nach Westen schieben. Das Wasser erwärmt sich durch die Sonne, bis es vor Australien, Indonesien und Südostasien ankommt. Das sorgt für das feuchtwarme Klima in diesen Regionen. Im östlichen Pazifik, vor Südamerika, strömt kaltes Wasser nach. Das Klima ist dort eher kühl und trocken.



Bei einem El-Niño-Ereignis, das alle drei bis sieben Jahre auftritt, schwächen sich die Passatwinde ab oder wechseln sogar die Richtung. Vor Südamerika ist der Pazifik deshalb wärmer als üblich. Es verdunstet mehr Wasser, was zu starken Niederschlägen, Überschwemmungen und Erdrutschen führen kann. In Südostasien bleibt der Pazifik kühler, die Niederschläge werden weniger oder bleiben aus. Die Folge sind Dürren, Waldbrände und Ernteausfälle.



Zwar ist El Niño keine Folge des Klimawandels, dieser scheint die Intensität des Wetterereignisses aber zu erhöhen.