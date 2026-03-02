Wadephul will Touristen aus Nahost zurückholen

Nach der Eskalation in Nahost sitzen noch Tausende deutsche Touristen in der Region fest. Außenminister Wadephul kündigte nun Evakuierungen für vulnerable Gruppen an.

Nach einer Sitzung in Berlin kündigte Außenminister Johann Wadephul an, gestrandete Deutsche aus dem Nahen Osten zurückzuholen - zunächst Kinder, Kranke und Schwangere. 02.03.2026 | 2:20 min

Die Bundesregierung will Charterflugzeuge nach Saudi-Arabien und in den Oman schicken, um von dort in Nahost gestrandete deutsche Reisende auszufliegen.

Zuerst sollen dabei "besonders vulnerable Gruppen" zurückgeholt werden, wie Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) am Montag sagte. Er nannte die Hauptstädte der beiden Länder, Riad und Maskat, "also Orte, von denen noch geflogen werden kann".

Israel und die USA hatten am Samstagfrüh Luft- und Raketenangriffe auf Iran begonnen, bei denen auch Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei getötet wurde. Teheran reagierte mit Angriffen auf Israel sowie auf Ziele in der Golfregion. In der Folge sitzen dort viele Reisende fest - vor allem an Flughäfen und auf Kreuzfahrtschiffen.

Iran meldet Vergeltungsschläge: Rauch über dem Hafen Jebel Ali in Dubai am 1. März 2026 Quelle: AFP

Wadephul: Charterflugzeuge zur Evakuierung angemessen

"Die Planungen laufen", betonte Wadephul. Zuerst müsse allerdings geklärt werden, wie viele vulnerable Menschen vor Ort und wie groß die Kapazitäten der Flughäfen seien. Jener in Maskat sei nicht besonders groß. "Wir müssen schauen, wie viele Flugzeuge wir dort überhaupt hinbringen können. Wir fangen jetzt einfach mal mit einer Maschine pro Destination an."

Die Flugzeuge sollen demnach auf Steuerkosten gechartert werden. Er halte dies für "richtig und notwendig und angemessen", betonte der CDU-Politiker. Laut Deutschem Reiseverband sind rund 30.000 Deutsche in Nahost gestrandet.

Viele Touristen fühlten sich von der Bundesregierung nicht gesehen, sagt ZDF-Moderatorin Victoria Reichelt, die in Doha festsitzt. Wann der Luftraum wieder geöffnet wird, wisse man noch nicht. 02.03.2026 | 5:55 min

Flugverkehr in Dubai teilweise ausgesetzt

Nach Angaben des Auswärtigen Amts haben sich in der Krisenvorsorgeliste bislang mehr als 10.000 Deutsche in der Golfregion registriert. Dazu können sowohl Urlauber als auch dort lebende deutsche Staatsbürger gehören; die Registrierung ist freiwillig. Besonders betroffen sind internationale Umsteigeflughäfen in der Golfregion. An den Flughäfen von Dubai wurde der Flugverkehr zeitweise ausgesetzt.

Nach Angaben der dortigen Generalbehörde für Zivilluftfahrt wurden rund 20.200 Passagiere betreut, deren Flüge verschoben werden mussten. Unterkünfte, Mahlzeiten und Erfrischungen wurden bereitgestellt. Die Vereinigten Arabischen Emirate kündigten zudem an, alle Kosten für Unterbringung und Verpflegung von gestrandeten Passagieren zu übernehmen.

Der Konflikt zwischen Israel, den USA und Iran hat auch Auswirkungen auf den Flugverkehr. Sven Rieken berichtet aus Dubai: "Am Flughafen hängen tatsächlich gerade sehr viele Reisende fest." 01.03.2026 | 1:48 min

Lufthansa meidet Luftraum in Nahost

Der Deutsche Reiseverband rät Urlaubern, den Anweisungen der örtlichen Behörden zu folgen, in ihren gebuchten Hotels zu bleiben und nicht eigenständig zu Flughäfen oder in Nachbarländer zu reisen. Sobald die Lufträume wieder geöffnet sind, wollen die Veranstalter über Möglichkeiten zur Rückreise informieren.

Die Lufthansa meidet den Nahen Osten weitgehend. Bis einschließlich 8. März werde der Luftraum über Israel, Libanon, Jordanien und Irak nicht von den Airlines der Lufthansa-Gruppe genutzt, teilte die Fluggesellschaft mit. Auch Katar, Kuweit, Bahrain, Dammam und Iran seien von dieser Vorsichtsmaßnahme betroffen. Zudem werde der Luftraum der Vereinigten Arabischen Emirate bis einschließlich 4. März nicht genutzt.

Quelle: AFP, dpa