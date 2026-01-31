Trotz Waffenruhe in Gaza: Tote bei israelischen Luftangriffen

Israels Militär hat trotz der in Gaza geltenden Waffenruhe Dutzende Menschen getötet. Mit den Angriffen reagiere man auf vorherige Verletzungen der Vereinbarung, so die Armee.

Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind nach Angaben des palästinensischen Zivilschutzes mindestens 32 Menschen getötet worden. Unter den Opfern seien mehrere Kinder.

Zuvor hatte das Gesundheitsministerium von mindestens zwölf Toten gesprochen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Bei einem Angriff auf eine Polizeistation im Stadtteil Scheich Radwan im Norden der Stadt Gaza seien 14 Menschen ums Leben gekommen, sagte Zivilschutz-Sprecher Mahmud Bassal der Deutschen Presse-Agentur. Weitere sieben Todesopfer habe es unter anderem im Süden des Gazastreifens gegeben, als ein Zelt von Binnenvertriebenen beschossen worden sei.

Einer der tödlichsten Tage seit Inkrafttreten der Waffenruhe

Es war einer der tödlichsten Tage im Gazastreifen seit dem Inkrafttreten der Waffenruhe zwischen der militant-islamistischen Hamas und Israel am 10. Oktober.

Die israelische Armee teilte mit, sie habe Kommandeure und Infrastruktur der Terrororganisationen Hamas und Islamischer Dschihad im Gazastreifen angegriffen. Ziele seien unter anderem ein Waffenlager, eine Waffenwerkstatt und zwei Abschussrampen der Hamas gewesen.

Israels Armee: Reaktion auf Verletzung der Waffenruhe

Das israelische Militär erklärte, die Angriffe vom Samstag seien eine Reaktion auf Verletzungen der Waffenruhe am Vortag.

Israelische Soldaten hatten mindestens drei Extremisten getötet, die aus einem Tunnel in einem von Israel kontrollierten Gebiet in Rafah kamen - und vier weitere mutmaßliche Extremisten, die sich Soldaten genähert haben sollen.

Zahlreiche Tote trotz Waffenruhe

Seit Inkrafttreten der von den USA angestoßenen Waffenruhe sind nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen mehr als 500 Palästinenserinnen und Palästinenser durch israelischen Beschuss zu Tode gekommen.

Ausgelöst wurde der Gaza-Krieg vom Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober 2023 unter Führung der Hamas. Die Extremisten töteten etwa 1.200 Menschen und verschleppten 251 weitere.