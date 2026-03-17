Bodenoffensive im Libanon: Fünf Staaten richten Appell an Israel

Warnung vor Bodenoffensive im Libanon:Deutschland und vier weitere Staaten appellieren an Israel
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Kanada warnen vor einer großen israelischen Bodenoffensive im Libanon. Ein solcher Schritt hätte verheerende humanitäre Folgen.
Deutschland und vier weitere westliche Staaten haben Israel zum Verzicht auf eine großangelegte Bodenoffensive im Libanon aufgerufen.
Am Montagabend veröffentlichten die Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Kanadas und Großbritanniens eine gemeinsame Erklärung, die auch dem ZDF vorliegt.
Dort heißt es:
Merz warnt vor Bodenoffensive
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte bereits bei einer Pressekonferenz in Berlin deutliche Kritik am Vorgehen Israels geäußert und "eindringlich" vor den Folgen einer Bodenoffensive gewarnt, die er als "Fehler" bezeichnete.
Die israelische Armee hatte zuvor einen "gezielten Bodeneinsatz" gegen Stellungen der von Iran unterstützten Hisbollah-Miliz im Südlibanon bekanntgegeben.
Westliche Länder besorgt über Gewalt
"Wir sind zutiefst besorgt über die eskalierende Gewalt in Libanon und rufen Israel und Libanon zu konstruktiven Bemühungen um eine nachhaltige politische Lösung auf", hieß es in der gemeinsamen Stellungnahme der fünf Länder.
Die Entscheidung der Hisbollah, sich seit Beginn des Iran-Kriegs den Angriffen Teherans auf Israel anzuschließen, gefährde "den Frieden und die Sicherheit in der Region", betonten die westlichen Verbündeten.
Sie verurteilten die Angriffe der Hisbollah auf Israel ebenso wie die Angriffe, die sich gegen die Zivilbevölkerung, medizinisches Personal und die UN-Mission im Libanon richteten. Zudem bekräftigten sie ihre Forderung nach einer Entwaffnung der Hisbollah.
Hisbollah nimmt Norden Israels unter Beschuss
Nach dem Beginn des Iran-Krieges am 28. Februar hatte die von Iran finanzierte Hisbollah den Norden Israels unter Beschuss genommen.
Die Hisbollah (Arabisch für "Partei Gottes") entstand 1982 als antiisraelische Miliz im libanesischen Bürgerkrieg mit Unterstützung des Iran. Sie wird von vielen westlichen Staaten als Terrororganisation eingestuft. In Deutschland ist sie seit 2020 verboten.
Im Libanon ist die Hisbollah sowohl Miliz als auch eine starke politische und soziale Kraft. Sie nahm Israel wiederholt unter Beschuss und führte zahlreiche Attentate aus, auch international gegen jüdische Einrichtungen.
Seither nimmt die israelische Armee Ziele im Libanon ins Visier, insbesondere in Gebieten, die als Hisbollah-Hochburgen gelten.
Dazu zählen der Süden des Landes, die südlichen Vororte der Hauptstadt Beirut und die ostlibanesische Bekaa-Ebene.
Libanon: Eine Million Menschen vertrieben
Bei den israelischen Angriffen wurden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums 886 Menschen getötet und mehr als 2.100 weitere verletzt.
Mehr als eine Million Menschen seien seit dem Wiederaufflammen des Konflikts zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon vertrieben worden, erklärten die libanesischen Behörden am Montag.
Bereits während des Gaza-Kriegs nach dem Hamas-Großangriff auf Israel am 7. Oktober 2023 hatte die Hisbollah den Norden Israels unter Beschuss genommen.
Daraufhin verließen in Israel 60.000 Menschen infolge einer Evakuierungsaufforderung der Behörden ihre Häuser.