ZDF-Reporter zu Gaza-Toten: Israels "Kehrtwende eher verschämt"

Wie viele Menschenleben hat der Krieg in Gaza gefordert? Mehr als 71.000. Diese Zahl stammt vom Gesundheitsministerium der Hamas und wurde lange mit dem Zusatz versehen, sie sei "unabhängig nicht zu überprüfen". Viele Nahost-Experten und internationale Organisationen hielten die Zahlen dennoch für plausibel.

Angesichts der massiven Zerstörung im Gazastreifen galten sie als belastbar, auch weil sie mit konkreten Namen verbunden waren. Israel hingegen wies die Angaben stets zurück. Das Außenministerium sprach von irreführenden, teils gefälschten Daten, eine offizielle Anerkennung gab es nie.

Nun berichten jedoch mehrere israelische Zeitungen, dass auch die israelische Armee von rund 70.000 Toten in Gaza ausgeht.

Warum hat sich Israels Position geändert?

Ausgangspunkt für die neue israelische Position sei "offenbar ein Briefing für Militärjournalisten" am Donnerstag gewesen, erklärt ZDF-Korrespondent Thomas Reichart in Tel Aviv. Dort habe Israels Armee erstmals eingeräumt, dass sie die Zahlen anerkennt.

"Zahlen, von denen Israels Armee immer gesagt hat, die stimmen nicht. Israels Regierung hat von gefälschten Daten gesprochen", bilanziert ZDF-Korrespondent Reichart und spricht von einer stillen Kehrtwende:

Jetzt also diese Kehrtwende von Seiten von Israels Armee. Eher verschämt, muss man sagen. Wir haben nachgefragt, es gibt dazu keine offizielle Stellungnahme. „ Thomas Reichart, ZDF-Korrespondent

Was weiß man über die Toten?

In israelischen Medien werde darüber breit berichtet, auch, weil die Datengrundlage aus Gaza inzwischen selbst in Israel als zunehmend belastbar wahrgenommen werde.

ZDF-Korrespondent Thomas Reichart betont:

90 Prozent der Getöteten in Gaza sind offenbar mit Namen und Ausweisnummer bekannt. Auch Israels Armee konnte daran offenbar jetzt nicht mehr vorbeigehen. „ Thomas Reichart, ZDF-Korrespondent

Welche Fragen ergeben sich aus den Zahlen?

Doch selbst diese Zahlen könnten noch nicht das ganze Ausmaß abbilden. Reichart betont, diejenigen, die schon lange von sehr hohen Opferzahlen ausgegangen seien, könnten sich bestätigt fühlen. Internationale und unabhängige Studien legten nahe, dass die Zahl der Getöteten noch deutlich höher liegen könnte.

So kam das Max-Planck-Institut für demografische Forschung bereits im Herbst zu dem Schluss, dass mehr als 100.000 Menschen ums Leben gekommen sein könnten. Zudem wird davon ausgegangen, dass rund 10.000 Tote noch unter den Trümmern liegen.

Hinter den Zahlen stünden brisante Fragen: Wie viele Zivilisten wurden getötet? Und wie verhältnismäßig war Israels Kriegsführung in Gaza, einem Krieg, den Israel als Reaktion auf den Angriff der Hamas im Oktober 2023 führt?

Wie kam es zum Krieg in Gaza?

Auslöser des Krieges war ein Massaker der Hamas und anderer extremistischer Gruppierungen, bei dem in Israel rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 weitere in den Gazastreifen verschleppt wurden. Israel reagierte darauf mit massiven Luftangriffen und Bodeneinsätzen in Gaza.

Trotz der von den USA, Ägypten, Katar und der Türkei vermittelten Waffenruhe kommt es weiterhin zu tödlichen Vorfällen.

Quelle: ZDF