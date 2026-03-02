Während Gefechten zwischen Iran, Israel und den USA geraten US-Kampfjets in Kuwait unter Beschuss der Luftabwehr. Die Piloten retten sich, die Lage in der Region bleibt angespannt.

Die gegenseitigen Angriffe zwischen Iran und Israel halten an. Darüber, wie die Nachbarstaaten reagieren, berichtet ZDF-Korrespondentin Golineh Atai aus Bagdad. 02.03.2026 | 1:13 min

Inmitten der militärischen Eskalation in Nahost sind im Golfstaat Kuwait drei US-Kampfjets nach US-Armeeangaben versehentlich von der kuwaitischen Luftabwehr abgeschossen worden. Die Mehrzweckkampfflugzeuge vom Typ F-15E Strike Eagle seien in der Nacht zum Montag "während aktiver Kampfhandlungen - darunter Angriffe durch iranische Flugzeuge, ballistische Raketen und Drohnen - abgeschossen worden", erklärte das für die Region zuständige US-Militärkommando Centcom.

Alle sechs Insassen der Maschinen hätten sich per Schleudersitz retten können und befänden sich in Sicherheit. Kuwaits Behörden hätten die Besatzungsmitglieder der US-Flugzeuge entdeckt und ins Krankenhaus gebracht, hieß es aus Kuwait. Ihr Zustand sei stabil, teilte der Sprecher der Staatsagentur Kuna zufolge mit.

Irans Reaktion auf die Angriffe der USA und Israels werde nach Einschätzung von Sicherheitsexperte Nico Lange in mehreren Schritten erfolgen. "Möglicherweise stehen die härtesten Gegenschläge noch bevor." 02.03.2026 | 5:52 min

Absturz der US-Kampfjets in Kuwait wohl auf Videos zu sehen

Hintergrund sind die israelisch-amerikanischen Angriffe auf Iran, auf die die iranische Armee unter anderem mit dem Beschuss von US-Stützpunkten in der Golfregion reagierte.

Im Internet kursierten mehrere Videos, die die Abstürze zeigen sollen. Darin ist unter anderem zu sehen, wie ein Kampfflugzeug kreiselnd und in Flammen abstürzt.

X-Post zeigt Flugzeugabsturz in Kuwait

Weitere Videos zeigen auch, wie Anwohner einen US-Piloten im Kofferraum ihres Autos in Sicherheit bringen. Bilder vom Absturzort zeigen auch einen Fallschirm am Boden, offenbar nach einer Notlandung des Piloten.

Laut US-Präsident Trump wird es noch vier Wochen Angriffe auf Iran geben. Auch mit weiteren US-Opfern rechnet er. Derweil zeigten in New York Tausende ihre Unterstützung für den Militäreinsatz. 02.03.2026 | 0:33 min

Beim US-Militäreinsatz gegen Iran sind nach Angaben des zuständigen Regionalkommandos bislang drei US-Soldaten getötet und fünf weitere schwer verletzt worden. Iran hatte bei seinen Gegenangriffen unter anderem Militärstützpunkte der USA in der Golfregion ins Visier genommen. Dabei gerät unter anderem Kuwait, ein regionaler Nachbar des Iran, unter Beschuss.

Quelle: dpa, AFP