Sicherheitsexperte Nico Lange hält weitere Gegenangriffe Irans auf Israel und US-Stützpunkte für wahrscheinlich. Ein Regimewechsel durch Luftschläge sei dagegen unrealistisch.

Die härtesten Gegenangriffe Irans auf Israel, US-Stützpunkte in der Region und die Golf-Staaten stehen laut Sicherheitsexperte Nico Lange möglicherweise erst noch bevor. Man müsse davon ausgehen, dass noch "erhebliche Kapazitäten für Raketenabschüsse" in Iran vorhanden sind, die etwa unterirdisch versteckt wurden, erklärt der Senior Fellow der Münchner Sicherheitskonferenz im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF.

Seit Samstag greifen die USA und Israel Iran aus der Luft an, wobei der oberste iranische Führer Ayatollah Ali Chamenei getötet wurde. Iran reagierte mit Gegenangriffen auf Israel und US-Stützpunkte in der Golf-Region. Zuvor waren Verhandlungen über eine atomare Abrüstung Irans mit den USA gescheitert. Weitere Verhandlungen sind nicht in Aussicht. Der iranische Sicherheitschef Ali Laridschani schloss sie zuletzt aus, stattdessen war bei der iranischen Führung von Rache und Vergeltung die Rede.

Lange: Regimewechsel in Iran "optimistisch"

"Iran hat immer in mehreren Schichten reagiert auf solche Angriffe", erklärt Lange. Neben den eigenen militärischen Mitteln setze Iran zudem auch weiterhin auf seine "Proxys", Stellvertreter wie die Hisbollah, die ebenfalls bereits Israel angegriffen hat.

US-Präsident Donald Trump hatte am Samstag durchblicken lassen, dass ein Regimewechsel in Iran ein Ziel der Luftangriffe ist. Es sei "sehr optimistisch zu denken, dass man durch Luftschläge ein Regime zu Fall bringen kann", sagt Lange dazu. Nach allem, was man bisher sehen könne, hätten die iranischen Revolutionsgarden immer noch die Kontrolle im Land, die Kommandostrukturen funktionierten noch, berichtet der Sicherheitsexperte.

Möglich sei also auch, dass die USA selbst mit der Zeit unter Druck geraten, weil die Angriffe gegen Israel und die US-Kräfte in der Region zunehmen. Lange schließt daher nicht aus, dass die USA ihre Ziele in Iran demnächst umdefinieren, "um wieder einen Weg herauszufinden aus dieser militärischen Kampagne."

Experte: Europa hat keinen Einfluss in Nahost

Europa habe in diesem Konflikt seiner Meinung nach nur eine Möglichkeit:

Wir müssen uns ehrlicherweise eingestehen: Wir haben keinen Einfluss auf die Entwicklungen im Nahen Osten. „ Nico Lange, Sicherheitsexperte

Stattdessen sollten die Europäer sich weiter mit aller Kraft für einen Waffenstillstand in der Ukraine einsetzen.

