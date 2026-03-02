Hisbollah greift Israel an, Luftschläge in Beirut

Die Hisbollah greift erstmals seit der Waffenruhe wieder Israel an und stellt sich offen an die Seite Teherans. Israel bombardiert Ziele im Libanon, Dutzende Menschen sterben.

Die mit Iran verbündete Hisbollah-Miliz aus dem Libanon hat Israel beschossen. Das ist eine Reaktion auf die US-israelischen Angriffe. Israel greift nun Hisbollah-Ziele im Libanon an. 02.03.2026 | 0:29 min

Der Konflikt im Nahen Osten weitet sich aus. Die libanesische Hisbollah-Miliz feuerte in der Nacht mehrere Raketen auf Israel ab und greift damit an der Seite Teherans in den Kampf gegen den Erzfeind ein. Israel reagierte mit Bombardements in südlichen Vororten der Hauptstadt Beirut und anderen Teilen des nördlichen Nachbarlandes. Zugleich startete Israels Luftwaffe nach Armeeangaben eine neue Angriffswelle im Herzen Teherans.

Es ist das erste Mal seit Beginn einer Waffenruhe zwischen der Hisbollah und Israel im November 2024, dass die vom Iran unterstützte Schiiten-Miliz Israel mit Raketen angreift. Sie begründete dies mit der Tötung Chameneis bei einem israelischen Luftangriff am Samstag in Teheran. Israels Armee fing nach eigenen Angaben ein Geschoss ab, andere seien in offenem Gelände niedergegangen. Die Hisbollah trage "die volle Verantwortung für jede Eskalation", erklärte der israelische Generalstabschef Ejal Zamir in der Nacht.

Die israelische Luftwaffe hat Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran angegriffen. Auch Iran hat weitere Angriffe in Israel und im arabischen Raum gestartet, wie etwa in Bahrain. 02.03.2026 | 0:27 min

Israel kündigt weitere Angriffe im Libanon an

Israels Armee griff in Reaktion darauf in Beirut nach eigenen Angaben ranghohe Mitglieder der Hisbollah an. Ein weiteres Hisbollah-Mitglied sei im Süden des Libanons getroffen worden. Die Angriffe im Libanon würden fortgesetzt, "ihre Intensität wird zunehmen", kündigte der zuständige israelische Kommandeur Rafi Milo am Montagmorgen nach der ersten Angriffswelle an.

Eine weitere mit dem Iran verbündete Miliz im Irak griff nach eigenen Angaben einen Stützpunkt der US-Truppen in der Hauptstadt Bagdad an. Sie habe am frühen Morgen den US-Stützpunkt nahe dem Flughafen mit einer Drohne attackiert, teilte Saraja Aulija al-Dam mit. Auch sie sprach von "Vergeltung" für Chameneis Tod und "Unterstützung" für den Iran. Eine Bestätigung von offizieller irakischer Seite oder vom US-Militär gab es zunächst nicht.

Libanon: Dutzende Tote bei Israels Angriffen

Bei den israelischen Angriffen im Libanon sind nach örtlichen Angaben bereits Dutzende Menschen getötet worden. Wie das libanesische Gesundheitsministerium mitteilte, kamen nach vorläufigen Angaben in den südlichen Vororten der Hauptstadt Beirut sowie im Süden des Landes mindestens 31 Menschen ums Leben. 149 weitere Menschen seien verletzt worden.

Die israelische Armee hat die Bewohner von etwa 50 Städten und Dörfern im Süden und Osten Libanon zur Evakuierung aufgerufen. "Zu Ihrer Sicherheit verlassen Sie bitte sofort Ihre Häuser und begeben Sie sich mindestens 1.000 Meter von Ihrem Dorf entfernt in offene Gebiete", erklärte eine israelische Armeesprecherin am Montag im Onlinedienst X.

Quelle: dpa