Handelsstreit und Zollpolitik der USA - Aktuelle Nachrichten

Der Handelsstreit zwischen USA und China

|
Die Vereinigten Staaten befinden sich seit mehreren Jahren in einem Handelsstreit mit verschiedenen Nationen weltweit. Der wirtschaftspolitische Konflikt begann 2018 unter der Präsidentschaft von Donald Trump, als die US-Regierung begann, Importzölle auf zahlreiche ausländische Produkte zu erheben. Ziel war es, das Handelsbilanzdefizit zu verringern und gegen - aus Sicht der USA - unfaire Handelspraktiken vorzugehen. Neben China gerieten auch andere wichtige Handelspartner wie die Europäische Union, Kanada und Mexiko ins Visier der US-Zollpolitik. Diese Länder reagierten ihrerseits mit Gegenmaßnahmen und Strafzöllen auf US-Produkte. Im Jahr 2025 eskalierte die Situation erneut, als die USA die Zölle auf internationale Produkte weiter anhob. ZDFheute informiert über den Handelsstreit: Nachrichten, Videos und Hintergründe in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zum Handelsstreit

  1. Schiffscontainer sind am 8. April 2025 am Port Jersey Container Terminal in Jersey City, mit der Skyline von Manhattan im Hintergrund.
    Analyse

    Eskalation im Handelsstreit Trump‑Xi:Wie China mit seltenen Erden die USA unter Druck setzt

    von Lothar Becker
    mit Video
  2. Trump spricht im Oval Office

    Handelsstreit:Trump kündigt neue Strafzölle für China an

    0:29 min
  3. US-Präsident Donald Trump spricht mit Reportern.

    Streit um seltene Erden:Trump kündigt Extra-Zölle von 100 Prozent für China an

    mit Video
  4. Ein Arbeiter in einer Ethanolfabrik in Schottland.

    Trumps Wirtschaftspolitik:Zoll gefährdet britische Bioethanol-Industrie

    Wolf-Christian Ulrich, London
    mit Video
  5. Ein Paketbote von UPS lädt Pakete in einen Transporter.

    Zollregelungen:Postverkehr in die USA drastisch eingebrochen

  6. Hamburg: Automatische Containertransporter (AGV) sind auf dem Gelände des Containerterminal Altenwerder (CTA) unterwegs.

    Handelspolitik im Wandel:Mercosur: EU ringt um neuen Kurs

    von Anne Sophie Feil
    mit Video
  7. US-Präsident Donald Trump im East Room des Weißen Hauses.

    Streit um Trumps Handelspolitik:US-Gericht erklärt viele Zölle für rechtswidrig

    mit Video
  8. (Symbolbild) Menschenmenge.

    Arbeitsmarkt unter Druck:Drei Millionen ohne Job: Was dahinter steckt

    von Anne Sophie Feil und Christian Hauser
    mit Video
  9. Symbolbild: Laufband mit Paketen in US-Postamt

    Handelsstreit:USA erheben jetzt auch Zoll auf kleine Pakete

    mit Video
  10. Firmenschild mit Nvidia Logo vor der Nvidia-Zentrale in Santa Clara, Kalifornien, USA

    Wachstum dank KI-Boom:Trotz China-Sorgen: Umsatzsprung bei Nvidia

    mit Video
  11. Möbelbauer kontrolliert Checkliste für Auftrag

    Jahresbilanz vorgestellt:Warum die Möbelbranche in der Krise steckt

    von Alida Kehlenbach
  12. Zollstreit
    Analyse

    Handelsstreit:Zolldeal: Schmerzhafter Kompromiss für Autobranche

    von Felix Bernhard
    mit Video
  13. Stahlwerk in China

    Erklärung zum Handelsdeal:Zoll-Einigung: Das haben EU und USA vereinbart

    mit Video
  14. USA: Schiffscontainer im Hafen von Miami, Florida

    Handelsstreit:Zolldeal: EU und USA einigen sich auf Details

    mit Video
  15. BYD Explorer No. 1

    Plug-in-Hybride als Strategie:Chinas Autobauer: Neuer Kurs wegen EU-Zöllen

    von Frank Bethmann
    mit Video
  16. Ölfördertürme auf einem Ölfeld des russischen Ölkonzerns Tatneft im Bezirk Almetjewsk, Republik Tatarstan – aufgenommen am 13. August 2025.

    Keine Zollerhöhungen gegen China:Trump: Keine Zölle gegen Käufer russischen Öls

    mit Video
Chinesische Yuan-Banknoten liegen zwischen mehreren US-Dollar-Scheinen.
Liveblog

Trumps Zölle: Alle aktuellen Entwicklungen

Kehrtwende in der Zollpolitik

  1. Chinesische Yuan-Banknoten liegen zwischen mehreren US-Dollar-Scheinen.
    Liveblog

    Eskalation zwischen USA und China:Trumps Zölle: Alle aktuellen Entwicklungen

  2. US-Präsident Trump mit Ordner in der Hand im Oval Office

    Zölle teilweise ausgesetzt:So begründet Trump seine Zoll-Kehrtwende

    mit Video
  3. US-Präsident Trump ist auf einem Bildschirm auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse vor der Anzeigetafel mit der Dax-Kurve zu sehen

    Trumps Zölle teils ausgesetzt:Börsen reagieren stark - Dax mit Kurssprung

    mit Video
  4. Donald Trump vor dem Weißen Haus

    Vor Umkehr in Zollpolitik:Trump animierte Anleger zum Kauf von Aktien

    mit Video

Neue Eskalation im Handelsstreit

  1. Menschen gehen am n09.042025 im Finanzviertel von Shanghai über eine Fußgängerbrücke mit einer Tafel mit Finanzmarktinformationen

    Reaktion auf Trumps Vorgehen:China: 84 Prozent Gegenzölle auf US-Waren

    mit Video
  2. Autos und andere Fahrzeuge für den Export sind in einem Hafen in Yantai in der ostchinesischen Provinz Shandong zu sehen

    Eskalierender Handelsstreit:Trump droht China mit noch mehr Zöllen

    mit Video
  3. Trump hat am Mittwoch neue Zölle für Handelspartner weltweit angekündigt.

    US-Präsident:Trump: Zölle "für Länder in der ganzen Welt"

    mit Video
  4. Symbolbild: Flaggen der USA und China

    Nach Trumps Zollpaket:China plant Zölle von 34 Prozent auf US-Produkte

    mit Video

Trumps Handelspolitik

  1. US-Präsident Donald Trump spricht während einer Veranstaltung zur Ankündigung neuer Zölle im Rosengarten des Weißen Hauses
    Interview

    Zollpolitik des US-Präsidenten:Löst Trump eine Weltwirtschaftskrise aus?

    mit Video
  2. US-Präsident Trump hält seine Unterschrift hoch

    Folgen für die US-Wirtschaft:Was Trumps Zölle für die USA bedeuten

    Beatrice Steineke, Washington, D.C.
    mit Video
  3. Eine Außenansicht des Kremls in Moskau, Russland. Aufgenommen am 18.03.2025

    Auch Kuba und Nordkorea verschont:Trumps Zoll-Liste: Warum fehlt Russland?

    mit Video
  4. Donald Trump

    "Deal, Baby, deal":So erfolgreich ist die Deal-Taktik von Trump

    mit Video
  5. Donald Trump am 30.01.2025 in Washington
    FAQ

    Präsident unterzeichnet Dekret:Trump verhängt Zölle gegen Kanada, Mexiko, China

    mit Video
  6. Brics Gipfeltreffen in Rio

    Zusatzzölle von zehn Prozent:Trump droht Brics-Unterstützern mit Zöllen

    mit Video
  7. Eine Textilfabrik, in der Jeans hergestellt werden. Die Ansicht zeigt das Alltagsgeschehen in der Fabrik von oben.

    Trumps Handelspolitik:Lesothos Angst vor US-Rekordzöllen

    von Verena Garrett
    mit Video

Die Auswirkungen auf den Dollar

Ein Händler arbeitet auf dem Parkett der New Yorker Börse.
FAQ

Was ein schwacher US-Dollar bedeutet

Reaktionen auf Trumps Zölle weltweit

  1. Ursula von der Leyen am 3.4.2025 in Samarkand, Usbekistan

    Zölle von bis zu 50 Prozent:So reagiert die Welt auf Trumps Zollpaket

    Fränzi Meyer, Washington, D.C.
    mit Video
  2. Ein Mann arbeitet am Dienstag, den 4. Februar 2025, an Ventilatoren in einem EBM-Papst-Werk in Hollenbach
    Exklusiv

    Reaktion auf Trumps Zollpolitik:Weltmarktführer stoppt vorerst US-Investition

    von Max Schwarz
    mit Video
  3. US-Präsident Trump - Zölle

    "Niemand gewinnt Handelskrieg":Was US-Kleinunternehmer von Trumps Zöllen halten

    Katharina Schuster, Washington D.C.
    mit Video
  4. Eine Person geht am 7. April 2025 an der New Yorker Börse in New York, New York, USA, vorbei.

    Kritik an Zollpolitik wächst:Trump bringt Wirtschaftsbosse gegen sich auf

    mit Video

Einigung im Handelsstreit?

  1. US-Präsident Trump trifft von der Leyen in Schottland
    FAQ

    EU und USA schließen Deal:Was die Einigung im Zollstreit bedeutet

    mit Video
  2. Lastwagen fahren in Qingdao in der ostchinesischen Provinz Shandong neben einem Schiff her, das Container in einem Containerterminal lädt.

    Annäherung im Handelsstreit:Trump: Deal mit China steht

    mit Video
  3. Export-Nation: Auto-Verladung im Hafen von Kawasaki, Japan

    Japanische Exporte in die USA:15 Prozent Zölle: Japan einigt sich mit Trump

    mit Video
  4. Gerissene Fahnen von den USA und EU
    Analyse

    Handelsstreit mit den USA:Europas Zoll-Taktik: Bloß keine Eskalation

    von Lara Wiedeking, Brüssel
    mit Video

Chinas Wirtschaftspolitik

  1. Li Qiang

    Auch höhere Militärausgaben:China gibt Wachstumsziel von fünf Prozent aus

    mit Video
  2. Gelbe Krawatte, braune Krawatte, blaue Krawatte. Drei Männer in dunklen Anzügen. Der in der Mitte überkreuzt die Arme für einen simultanen Handshake mit seinen beiden Nachbarn. Das Foto dieses politischen Treffens sieht unspektakulär aus, doch ist es nicht.
    Analyse

    China, Japan, Südkorea:Wie Trump alte Feinde ungewollt versöhnen könnte

    Miriam Steimer, Peking
  3. Vor dem Nationalen Volkskongress 2025 in China stehen chinesische Regierungsvertreter bei der Eröffnung der Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes in der Großen Halle des Volkes für die Nationalhymne auf.
    FAQ

    Nationaler Volkskongress:Peking setzt auf Kontinuität

    Elisabeth Schmidt, Peking
    mit Video
