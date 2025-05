Trumps US-Zölle: Aktuelles zum Handelsstreit im Liveblog

US-Präsident Donald Trump zufolge befindet sich die Wirtschaft der USA gerade in einer "Übergangsphase". Er sagte dies in einem Interview mit der TV-Sendung NBC News. Als er gefragt wurde, ob eine kurzfristige Rezession in Ordnung sei, sagte Trump: "Sehen Sie, ja, es ist alles in Ordnung. Wir sind - ich sagte, dies ist eine Übergangszeit. Ich denke, wir werden fantastisch vorankommen."

Trumps Bemerkung, dass sich die US-Wirtschaft in einer Übergangsphase befinde, knüpft an seine Äußerungen von gestern in den sozialen Medien an, in denen er ebenfalls auf die gute Beschäftigungslage verwies und seine Forderung nach einer Zinssenkung durch die US-Notenbank wiederholte.