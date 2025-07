Europas Taktik im Zollstreit mit den USA: Bloß keine Eskalation

Es ist zwar schon ein paar Wochen her, aber der Sprecher des EU-Handelskommissars beschreibt es so: Im Handelsstreit mit den USA werde die EU nur auf Dinge reagieren, die auch wirklich in Kraft treten. So lässt sich vielleicht erklären, warum die EU nicht bereits am Wochenende Gegenmaßnahmen auf den Tisch gelegt hat.