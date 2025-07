Zollstreit: EU und USA haben sich geeinigt - Was das bedeutet

"We have a Deal": Präsident Trump und EU-Chefin von der Leyen haben sich in Schottland auf ein Handelsabkommen geeinigt.

Worauf haben sich die EU und die USA geeinigt?

Gab es weitere Zugeständnisse von EU-Seite?

Zusätzlich kündigte von der Leyen Investitionen europäischer Unternehmen in Höhe von 600 Milliarden US-Dollar in den USA an. Ob es jedoch tatsächlich zu Investitionen in dieser Höhe kommt, bleibe fraglich, erklärt ZDF-Korrespondent Ulf Röller.