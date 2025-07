Zollstreit: Trump verkündet Deal mit EU

Die USA und die Europäische Union haben bei ihrem Handelsabkommen einen Zollsatz von 15 Prozent für Waren-Importe aus der EU in die USA vereinbart. Dies teilte US-Präsident Donald Trump nach einem Gespräch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Sonntag mit.

Treffen von Trump und von der Leyen in Schottland

US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen waren am späten Sonntagnachmittag zu einem Gespräch in Schottland zusammengekommen. Trump betonte vor dem Treffen, sollte man sich auf einen Deal einigen, würde dieser den Zollstreit beenden.

Er gehe davon aus, dass es in einem solchen Fall mindestens einige Jahre dauern würde, bevor man wieder darüber miteinander sprechen müsse. Die Zölle auf europäische Importe würden aber nicht kleiner als 15 Prozent sein, sagte er vor dem Gespräch. Auf die Frage, ob er einen besseren Wert als 15 anbieten könne, antwortete Trump: "Besser heißt niedriger? Nein."

USA weltweit im Zollkonflikt mit Handelspartnern

Trump hatte Anfang April einen Zollkonflikt mit Handelspartnern in aller Welt entfacht. Der EU drohte er zuletzt mit Zöllen von 30 Prozent, die am 1. August in Kraft treten sollen, falls vorher keine Einigung zustande kommt. Für Autos gilt bereits ein erhöhter Zollsatz von 25 Prozent, für Stahl- und Aluminiumprodukte werden Aufschläge von 50 Prozent fällig. Ausgenommen sind bislang Medikamente und Pharmaprodukte.