Handelsgespräche: USA und China legen vorläufiges Ergebnis vor

In London treffen sich ranghohe Delegationen aus den USA und China erneut zu Gesprächen über ihren Zollstreit. Der Handel zwischen den zwei Ländern ist zuletzt eingebrochen.

Beide Seiten hätten sich auf einen Rahmen geeinigt, den Konsens umzusetzen, den die Präsidenten beider Länder in ihrem Telefonat am 5. Juni erzielt und den die Verhandlungsführer bei Gesprächen in Genf Mitte Mai erreicht hätten, sagte Chinas Unterhändler für Handelsfragen, Li Chenggang, laut der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua.