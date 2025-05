"Der Handelskrieg wird auf uns keine großen Auswirkungen haben. Es wird die Verbraucher in den USA treffen, die zahlen am Ende für die Zölle," ist sich Herr Zhu sicher. Er produziert in Yiwu Halloween-Artikel, ein Viertel verschiffte er bislang in die USA. Doch seit dem Handelskrieg setzt er vermehrt auf Europa , auch auf Deutschland . Der Trend ist in ganz China zu spüren: Statt nach Amerika gingen im April die meisten Exporte nach Südostasien und nach Europa. Die USA sind nur noch Chinas drittgrößter Handelspartner.