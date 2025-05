Handelsstreit: Wie China die US-Zölle umgeht

Denn während offizielle Handelsstatistiken einen Rückgang der Einfuhren aus China in die USA zeigen, steigen gleichzeitig Einfuhren aus Vietnam, Malaysia und Südkorea. Was steckt dahinter? Die Antwort heißt Rerouting - Zollumgehung.

Chinas neue Handelsroute: Über Vietnam in die USA

Ein Forschungspapier der Harvard Business School bringt erstmals Licht in Chinas "Schmuggel-Strategie". Das Ergebnis der Ökonomen: Chinesische Firmen nutzen Vietnam gezielt als Transitland, um ihre Waren in die USA zu bringen - und so den US-Zöllen zu entgehen.

Der Trick ist simpel: Ein chinesisches Unternehmen exportiert seine Waren nach Vietnam. Von dort aus werden sie unter neuem Etikett - etwa "Made in Vietnam" - weiter in die USA verschifft. In vielen Fällen, so die Forscher, findet dabei keine nennenswerte Weiterverarbeitung statt. Es geht lediglich ums Umlabeln. Der Grund: In Vietnam und anderen südostasiatischen Ländern gilt noch ein US-Zoll von zehn Prozent.