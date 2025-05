Merz und Trump reden über Zölle: "Null ist am besten"

In seinem ersten Telefonat mit US-Präsident Donald Trump hat Bundeskanzler Friedrich Merz für eine Abschaffung der Zölle zwischen der USA und der EU geworben. "Ich habe ihm gesagt, das ist aus meiner Sicht keine gute Idee, diesen Zollstreit zu eskalieren. Die beste Lösung wäre down to zero für alles und für alle", sagte der CDU-Politiker am Rande seines Antrittsbesuchs bei der EU in Brüssel.