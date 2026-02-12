  3. Merkliste
Klöckner: Bundestagspräsidentin überraschend in Gaza eingetroffen

Britta Buchholz

Julia Klöckner fährt begleitet vom israelischen Militär in den Gazastreifen - sie ist die erste deutsche Politikerin, die nach dem Kriegsausbruch das Gebiet betritt. Ein Wagnis.

Erstmals ist mit Bundestagspräsidentin Julia Klöckner eine Spitzenpolitikerin in den Gazastreifen gereist. Die Mission ist heikel, berichtet ZDF-Korrespondentin Britta Buchholz.

12.02.2026 | 0:19 min

Trotz Warnungen und Kritik ist Bundestagspräsidentin Julia Klöckner am Donnerstagmorgen in Gaza eingetroffen. Sie wolle sich selbst ein Bild der Lage vor Ort machen und sehen, was kaum jemand wirklich sieht, sagte Klöckner ZDFheute:

Der Zugang zu unterschiedlichen, belastbaren Lageeinschätzungen ist Voraussetzung für verantwortungsvolle politische Einordnung.

Julia Klöckner, Bundestagspräsidentin

Sie begrüße es, "dass Israel mit mir nun erstmals einer parlamentarischen Beobachterin Zugang zum Gazastreifen ermöglicht hat". Klöckner sagte, sie appelliere an Israel, "diesen Weg der Öffnung weiterzugehen".

Die CDU-Politikerin hielt sich nach Angaben des Bundestags etwa eine Stunde in dem von Israels Armee kontrollierten Teil des Gazastreifens auf. Vor ihrer Israel-Reise hatte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International Klöckner kritisiert. Sie müsse unter anderem die humanitäre Notlage in Gaza ansprechen.

Julia Klöckner

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat am Donnerstag überraschend Gaza besucht. Sehen Sie hier, wie sie am Morgen ihren Wagen besteigt (unkommentiert).

12.02.2026 | 0:40 min

Kein freier Zugang nach Gaza für Journalisten

Internationale Journalisten kommen seit 2023 so gut wie gar nicht in den Gazastreifen. Sie bekommen keinen Zugang, Israel verwehrt diesen.

Die Foreign Press Association, der Verband der Auslandspresse in Israel und den palästinensischen Gebieten, hat beim Obersten Gerichtshof Israels eine Petition eingereicht, um freien, unabhängigen Zugang für internationale Journalistinnen und Journalisten nach Gaza zu erzwingen.

Reporter ohne Grenzen hat sich dieser Klage angeschlossen, Klöckner signalisiert Unterstützung: "Umso wichtiger ist der Zugang für internationale, unabhängige Beobachterinnen und Beobachter und perspektivisch ein Zeitplan für weitere Schritte zur Umsetzung des Friedensplans", schreibt sie in einem Statement.

Julia Klöckner

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner besucht Israel - eine emotionale Reise, sagt ZDF-Korrespondentin Britta Buchholz.

11.02.2026 | 0:50 min

Freie Berichterstattung aus Gaza nicht möglich

Es ist wenig Einblick möglich. Derzeit dürfen ausgewählte israelische Reporter gemeinsam mit dem Militär die Lage vor Ort sehen, und dies nicht unbeobachtet.

Freie Berichterstattung ist nicht möglich. Die israelischen Gerichte haben wiederholt Entscheidungen vertagt und Sicherheitsrisiken als Begründung genannt. Deshalb kennen nur sehr wenige unabhängige Personen die Lage vor Ort.

SGS Reichart Opferzahlen

Israels Armee bestätigt jetzt die von der Hamas genannten Opferzahlen im Gazastreifen, "konnte daran offenbar nicht mehr vorbeigehen", so ZDF-Korrespondent Reichart in Tel Aviv.

29.01.2026 | 2:15 min

Klöckner reist zur "Gelben Linie"

Auch Julia Klöckner kam nur bis zur sogenannten "Gelben Linie", die durch den Gazastreifen verläuft und als interne Militärgrenze eingerichtet wurde. Diese ist mit gelben Betonblöcken und Schildern markiert.

Die Linie erstreckt sich bis zu sechseinhalb Kilometer ins Landesinnere und beschränkt palästinensische Bewohner auf nur etwa 42 Prozent des Gebiets. Sie dient als Sicherheitszone nach dem Waffenstillstandsabkommen mit der Hamas. Überschreitungen werden beschossen.

Wehende Flagge von Palästina

Israel steht wegen seines Vorgehens in Gaza in der Kritik. Viele Länder haben Palästina deshalb als Staat anerkannt, EU-Partner drängen auf Sanktionen gegen Israel. Und Deutschland - schweigt.

28.09.2025 | 4:04 min

SPD-Politiker sieht Klöckners Gaza-Besuch kritisch

Vor ihrem Besuch in Gaza hatte der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Adis Ahmetovic, Klöckner kritisiert. Ein möglicher Besuch in Gaza in Begleitung der israelischen Armee wäre ein "eklatantes Signal", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Gaza sei "in großen Teilen zerstört, über eine Million wurden vertrieben, nach Schätzungen von Experten gibt es über 100.000 Tote, davon über 80 Prozent Zivilisten, Hunderttausende hungern", so Ahmetovic weiter.

Verwüstung nach Angriff der Hamas auf Musikfestival

Beim Angriff auf das Supernova-Festival am 7. Oktober starben mehr als 360 Menschen. Fünf Überlebende berichten von ihren traumatischen Erfahrungen und dem Kampf zurück ins Leben.

01.12.2023 | 29:50 min

Erster Besuch einer Spitzenpolitikerin

In der SPD gibt es allerdings auch andere Stimmen. Falko Droßmann etwa sagte "Politico", er würde es begrüßen, wenn Klöckner nach Gaza reise.

Bisher konnte kein deutscher Politiker Gaza mit Begleitung betreten. Klöckners Reise ist ein Novum. Die protokollarische Nummer Zwei Deutschlands hat damit andere Einblicke als Kanzler Friedrich Merz oder Außenminister Johann Wadephul (beide CDU).

Klöckner ist die erste europäische Spitzenpolitikerin vor Ort seit dem Waffenstillstand.

Britta Buchholz ist Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin.

Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 11.02.2026 in dem Beitrag: Buchholz: "Eine emotionale Reise" und am 12.02.2026 in dem Beitrag "Buchholz: Klöckner reist nach Gaza".
Themen
Julia KlöcknerIsrael

