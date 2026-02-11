Klöckners emotionale Israel-Reise: Kein Fokus auf Palästinenser?

Für die Bundestagspräsidentin hat Israel eine besondere Bedeutung. Ihr erster Besuch in der neuen Funktion steht unter genauer Beobachtung. Wie wird sie sich verhalten?

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner besucht Israel, eine emotionale Reise, sagt ZDF-Korrespondentin Britta Buchholz. Gespräche mit Palästinensern stünden derweil "nicht im Fokus". 11.02.2026 | 0:50 min

Es ist früh am Mittwochmorgen, als Julia Klöckner ihr Hotel in Jerusalem verlässt. Sie ist nicht allein, begleitet wird sie von mehreren Mitarbeitenden. Ihr erstes Ziel: Yad Vashem.

Der Besuch der Gedenkstätte für die sechs Millionen ermordeten Juden ist ihr ein persönliches Anliegen – aber nicht das einzige Thema auf ihrer Reise.

Yad Vashem: Eintrag ins Gästebuch

Zum ersten Mal war Klöckner als Studentin in Israel, erzählt sie den mitreisenden Journalistinnen und Journalisten. "Damals hatte man noch Zeit." Ihr Theologiestudium, sagt sie, habe ihre besondere Beziehung zu Israel geprägt.

Erst vor wenigen Wochen traf sie im Bundestag Tova Friedman, 87, eine Überlebende der Shoah. Klöckner umarmte sie herzlich. Vor einigen Tagen empfing sie – wie schon mehrfach zuvor – Opfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober 2023.

In Yad Vashem betrachtet sie nun Fotos der Ermordeten. In das Gästebuch schreibt sie auf Englisch: "We stand with the country that here remembers those who were not allowed to live."

Kein Treffen mit Palästinensern?

Der Besuch sendet mehrere Botschaften. Klöckner, die zweithöchste Vertreterin des deutschen Staates, bekräftigt die enge Verbundenheit Deutschlands mit Israel. Klöckner sagt:

Die deutsche Geschichte verpflichtet uns, Verantwortung für die Zukunft Israels zu übernehmen. „ Julia Klöckner, Bundestagspräsidentin

Das umfasse sowohl das Existenzrecht als auch das Verteidigungsrecht Israels.

Ein Treffen mit Vertretern der Palästinenser ist nicht geplant. Umso bemerkenswerter sind Klöckners Worte bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Knesset-Präsident Amir Ohana: Sie mahnt, die Diskussion über die Wiedereinführung der Todesstrafe kritisch zu führen und erinnert an Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes.

Klöckner für "Kritik unter Freunden"

Auch zur Zwei-Staaten-Lösung bezieht Klöckner Stellung: Sie wirbt dafür, "auch die andere Seite im Blick zu behalten". Das werde in Israel nicht überall auf Zustimmung stoßen. "Kritik muss unter Freunden möglich sein", betont sie später.

In der Knesset wird Klöckner mit allen protokollarischen Ehren empfangen, Ohana begrüßt sie herzlich, die Abgeordneten applaudieren. Nach den Spannungen im Sommer 2025 – als Kanzler Friedrich Merz die Waffenlieferungen an Israel vorübergehend stoppte – möchte sie die Beziehungen wieder festigen.

Es ist ihre Art, zurück zu einem ungetrübten Verhältnis zu kommen.

Gedenken an Nova-Musikfestival

Am Donnerstag will Klöckner den Ort besuchen, an dem über 350 Menschen beim Terrorangriff der Hamas auf das Nova- Musikfestival ermordet wurden.