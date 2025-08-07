Interview bei Fox News: Netanjahu: Wollen ganz Gaza kontrollieren

Israel will die Kontrolle über den gesamten Gazastreifen übernehmen - das hat MInisterpräsident Benjamin Netanjahu nun bestätigt. Regieren wolle man Gaza aber zukünftig nicht.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat erstmals öffentlich bestätigt, dass Israel die vollständige Kontrolle über den gesamten Gazastreifen übernehmen will. Anschließend solle er an die "arabische Kräfte" übergeben werden, die den Küstenstreifen "ordnungsgemäß regieren" würden.

"Wir haben die Absicht", sagte Netanjahu dem Sender Fox News am Donnerstag auf die Frage, ob Israel die Kontrolle über den gesamten Gazastreifen übernehmen werde.

Wir wollen ihn nicht behalten. Wir wollen eine Sicherheitsgrenze haben. Wir wollen ihn nicht regieren. „ Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident von Israel

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu will offenbar Gaza vollständig einnehmen. Bedenken dagegen haben Geiselangehörige und auch die Armeeführung. 05.08.2025 | 0:55 min

UN alarmiert von Israels Plänen

Über eine vollständige Einnahme des Streifens war seit Tagen spekuliert worden. Die Vereinten Nationen hatten schon am Dienstag solche Pläne als "zutiefst alarmierend" bezeichnet.

"Das Völkerrecht ist in dieser Hinsicht eindeutig", hatte der stellvertretende UN-Generalsekretär Miroslav Jenca gesagt.

Der Gazastreifen ist und muss ein integraler Bestandteil des künftigen palästinensischen Staates bleiben. „ Miroslav Jenca, UN-Generalsekretär

Die Einnahme des ganzen Gazastreifens durch Israel könne katastrophale Folgen haben und das Leben der verbliebenen Hamas-Geiseln in Gaza weiter gefährden.

Auf Wunsch Israels hat in New York der UN-Sicherheitsrat getagt. Dort verurteilte der UN-Vertreter Jenca die Behandlung der israelischen Geiseln und forderte ihre Freilassung. 06.08.2025 | 0:20 min

Netanjahu will Militäreinsatz wohl ausweiten

In Israel sollte am späten Donnerstagnachmittag das Sicherheitskabinett über das weitere Vorgehen im Gazastreifen beraten. Wie die "Times of Israel" am Donnerstag berichtete, war die Sitzung für 17 Uhr Ortszeit angesetzt.

Israelische Medien berichteten unter Berufung auf israelische Regierungskreise vorab, dass Ministerpräsident Benjamin Netanjahu um eine Ausweitung des Militäreinsatzes ersuchen wolle. Dies umfasse auch dicht besiedelte Gebiete wie die Stadt Gaza, in denen mutmaßlich Geiseln festgehalten werden.

Den Berichten zufolge zielt der dem Sicherheitskabinett vorgelegte Plan darauf ab, die islamistische Palästinenserorganisation Hamas endgültig zu zerschlagen und sie unter Druck zu setzen, die seit fast zwei Jahren in ihrer Gewalt verbliebenen 49 Geiseln freizulassen.

Im Vorfeld des Treffens am Donnerstag hatte es zahlreiche Spekulationen über Meinungsverschiedenheiten zwischen Netanjahu und dem israelischen Armeechef Ejal Samir gegeben. Der Generalstabschef soll unter anderem eingewandt haben, dass ein ausgeweiteter Militäreinsatz das Leben der von der Hamas noch immer festgehaltenen Geiseln gefährde.

