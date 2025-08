Netanjahu will Gaza offenbar ganz einnehmen

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu will Medienberichten zufolge eine vollständige Besetzung des Gazastreifens anordnen. Das Kabinett wolle am Dienstag eine entsprechende "aktualisierte Strategie" für die israelischen Streitkräfte beschließen, berichteten der Sender 12 und die Zeitung "Jerusalem Post" am Montagabend unter Berufung auf Regierungsvertreter.