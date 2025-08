Geisel-Aufnahmen: Hamas will "psychologischen Druck ausüben"

Videos von israelischen Geiseln schockieren das Land und die Versorgungslage in Gaza ist weiterhin katastrophal. Wie groß der Druck auf Israels Regierung ist, erklärt Alica Jung.

Im Gaza-Krieg ist eine politische Lösung weiterhin nicht in Sicht. Trotz Hilfslieferungen, die Israel seit vergangener Woche wieder in größerem Stil zulässt, bleibt die humanitäre Lage im Gazastreifen dramatisch.

Derweil sorgen die von der radikal-islamistischen Terrororganisation Hamas verbreiteten Aufnahmen ausgehungerter israelischer Geiseln für Entsetzen in Israel. Die Hamas habe die Videos ganz bewusst veröffentlich, erklärt ZDF-Korrespondentin Alica Jung. ZDFheute live hat mir ihr über die aktuelle Lage gesprochen.

ZDF-Korrespondentin: Hören wenig von der israelischen Regierung

Angesichts der festgefahrenen Lage deutet sich ein möglicher Kurswechsel in der US-amerikanischen Gaza-Politik an. Darüber berichteten die US-Nachrichtenseite "Axios" und israelische Medien übereinstimmend. Hintergrund sind demnach Äußerungen des US-Sondergesandten Steve Witkoff bei seinem Besuch in Israel. Er soll beim Besuch von Angehörigen israelischer Geiseln eine neue US-Strategie im Umgang mit der Hamas angekündigt haben.