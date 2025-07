Hungernde Kinder: Wie Gaza-Bilder instrumentalisiert werden

Im Fall des Kleinkinds Muhammad ist die Lage also komplex: Es gibt eine chronische Erkrankung, die in ersten Medienberichten nicht als Kontext erwähnt wurde. Die " New York Times " etwa ergänzte ihre Berichterstattung am Dienstag mit einem Hinweis auf die Vorerkrankung. Für manche Unterstützer des israelischen Vorgehens ist all das willkommener Anlass, um die Berichterstattung über Hunger im Gazastreifen insgesamt anzugreifen. Dabei gibt es ebenso Anhaltspunkte, dass sich der Zustand des Kindes erst durch Mangelversorgung kürzlich so verschlechtert hat. Derweil sehen sich in den sozialen Medien beide Seiten in ihren jeweiligen Deutungen der Bilder bestätigt.