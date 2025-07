Nahost: Merz kündigt weitere Schritte mit Macron und Starmer an

Deutschland, Frankreich und Großbritannien wollen laut Bundeskanzler Friedrich Merz CDU ) weitere Schritte in der Nahost-Politik vereinbaren. Er habe sich "in einem ausführlichen Telefonat" mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Premier Keir Starmer "über unseren Kurs in der Nahost-Politik abgestimmt", so Merz.