Welthungerhilfe zu Gaza: "Wirklich prekäre Hungersituation"

"Israel verweigert uns den Zugang nach Gaza, obwohl wir bereitstehen, Hilfe zu leisten“, so Marlehn Thieme, Präsidentin Welthungerhilfe.

Was ihre Kollegen aus dem Gazastreifen berichteten, sei "erschreckend", sagte die Präsidentin der Welthungerhilfe, Marlehn Thieme, im ZDF-Morgenmagazin.

Auch die Wasserversorgung sei gefährdet: "Die Meeresentsalzungsanlage hat fast gar keinen Treibstoff mehr. Es fehlt an allem", so Thieme. Von den 2,1 Millionen Menschen, die im Gazastreifen leben, seien fast 500.000 "in einer wirklich prekären Hungerssituation".