Gaza-Krieg: Netanjahu empört, Palästinenser danken Macron

Frankreich will als erstes wichtiges westliches Land einen eigenen Palästinenserstaat anerkennen. Das verkündete Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am späten Donnerstagabend. Aus Israel hagelt es scharfe Kritik, Palästinenservertreter sehen einen wichtigen Schritt. Ein Überblick.

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu verurteilte die Ankündigung scharf. "Ein solcher Schritt belohnt Terror", hieß es in einer Stellungnahme von Netanjahus Büro. Zudem riskiere dies die Schaffung eines iranischen Stellvertreterstaates, wie es der Gazastreifen unter der Hamas geworden sei.

Israelische Politiker üben scharfe Kritik

Auch Israels Außenminister Gideon Saar reagierte auf der Plattform X mit scharfer Kritik an der Initiative. "Ein palästinensischer Staat wird ein Hamas-Staat sein", schrieb er.

Israels Angriffe auf Gaza treiben Tausende in die Flucht. Die humanitäre Lage bleibt katastrophal. Knapp 30 Länder fordern ein sofortiges Kriegsende, Deutschland fehlt.

Palästinenser danken Macron

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Die radikal-islamistische Hamas, die mit ihrem Angriff am 7. Oktober 2023 auf Israel den Gaza-Krieg auslöste, begrüßte die Ankündigung Frankreichs ebenfalls als "positiven Schritt".

Starmer will sich mit Merz und Macron abstimmen

Einer diplomatischen Depesche vom Juni zufolge lehnt die US-Regierung eine einseitige Anerkennung eines palästinensischen Staates jedoch ab. Diplomaten zufolge stößt Macron mit seinem Vorstoß auch bei Verbündeten wie Großbritannien und Kanada auf Widerstand. Der britische Premierminister Keir Starmer kündigte an, sich in einem dringlichen Telefonat mit den Verbündeten Frankreich und Deutschland zur Lage im Gazastreifen abstimmen.

"Israel verweigert uns den Zugang nach Gaza, obwohl wir bereitstehen, Hilfe zu leisten“, so Marlehn Thieme, Präsidentin Welthungerhilfe, Hunger werde zunehmend als Waffe eingesetzt.

Anerkennung gilt als Anreiz bei Friedensverhandlungen

Kritiker einer Anerkennung bemängeln, den Palästinensergebieten fehle es an wichtigen Kriterien für einen solchen Schritt. Beispielsweise ist die Grenze zwischen Israel und den Palästinensern weiter strittig. Das gilt auch für den politischen Status von Ost-Jerusalem.

Bundeskanzler Friedrich Merz sei in Bezug auf die Situation in Gaza sehr deutlich geworden, sagt Diana Zimmermann, Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios in Berlin.

23.07.2025 | 3:09 min