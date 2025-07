Aktivisten: Drusen erobern Stadt Suwaida in Südsyrien zurück

Nach Verkündung einer Waffenruhe durch die Regierung gehen die Kämpfe in Südsyrien dennoch weiter. In dem knapp einwöchigen Konflikt zählen Aktivisten bisher fast 1.000 Tote.

Nach einem Großangriff der Drusen hätten sich "die Stammeskämpfer am Samstagabend aus Suwaida zurückzogen", teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit.

Das syrische Innenministerium bestätigt ein Ende der Kämpfe in der Stadt und die "Evakuierung" der Stammeskämpfer. In anderen Teilen der Provinz Suwaida hielten die Kämpfe indes an.