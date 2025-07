Israel und Syrien einigen sich laut USA auf Waffenruhe

Israel sieht sich als Schutzmacht der religiösen Minderheit der Drusen, die in Suwaida stark vertreten ist. Zudem will Israel nach dem Sturz des syrischen Ex-Machthabers Baschar al-Assad keine Militärkräfte im Süden Syriens dulden, der an Israel grenzt.



Der jüdische Staat misstraut der Übergangsregierung in Damaskus, weil sie aus islamistischen Milizen hervorging. Al-Scharaa hatte wiederum Israel vorgeworfen, sein Land in einen Krieg hineinziehen zu wollen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte den Schutz der "drusischen Brüder" als rote Linie ausgegeben.