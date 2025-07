Rotes Kreuz: Verzweifelte Hilferufe aus der Bevölkerung in Syrien

"Das IKRK erhält verzweifelte Hilferufe aus der Bevölkerung, die unter einem gravierenden Mangel an Nahrungsmitteln, sauberem Wasser, Strom und medizinischer Versorgung leidet", teilte die Organisation mit. Die Gewalt behindere die Lieferung lebensrettender Hilfe. Den Helfern müsse sofortiger, sicherer und ungehinderter Zugang in das Krisengebiet gewährt werden.

Die humanitäre Lage in Suwaida ist kritisch. Den Menschen geht alles aus. Krankenhäuser haben zunehmend Schwierigkeiten, Verwundete und Kranke zu behandeln, und Familien können ihre Angehörigen nicht in Würde bestatten.

Syrische Spezialkräfte sollen Kämpfe stoppen

Die syrische Übergangsregierung verkündete derweil die Entsendung von "Spezialkräften" in das Gebiet. Die Behörden würde "Spezialkräfte entsenden, um die Kämpfe zu beenden und den Konflikt vor Ort zu lösen", verkündete das Büro des syrischen Präsidenten am Freitag. Es rief zudem alle Konfliktparteien auf, "Zurückhaltung zu üben und Vernunft zu priorisieren."

Die Minderheit der Drusen lebt in Syrien, Libanon und in Israel. Nach blutigen Angriffen von Beduinen hat sich Israel als selbsterklärte Schutzmacht der Drusen in den Konflikt eingeschaltet.

Neue Kämpfe trotz Waffenruhe

Die Übergangsregierung in Damaskus entsandte am Montag Truppen in das Gebiet im Süden des Landes. Nach dem Inkrafttreten einer Waffenruhe am Mittwoch verkündete die Regierung am Donnerstag den Abzug ihrer Truppen.