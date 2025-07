Gaza-Verhandlungen: Hamas stimmt Freilassung von zehn Geiseln zu

Hamas-Milizen in Gaza (Archivbild)

Die islamistische Hamas im Gazastreifen hat eigenen Angaben zufolge der Freilassung von zehn israelischen Geiseln zugestimmt. Dies sei bei den "schwierigen" Waffenruhe-Verhandlungen mit Israel vereinbart worden, heißt es in einer Erklärung der Hamas vom Mittwoch.

US-Präsident Trump empfängt den israelischen Ministerpräsident Netanjahu. Trump dränge dabei etwa auf eine Waffenruhe im Gaza-Streifen, so ZDF-Korrespondentin Heike Slansky.

In die Bemühungen um eine Waffenruhe im Gazastreifen und eine Freilassung der Geiseln war zuletzt wieder Bewegung gekommen. Seit Sonntag verhandeln Israel und die Hamas in Katar in indirekten Gesprächen wieder über ein Abkommen. Auf dem Tisch liegt ein Vorschlag der internationalen Vermittler für eine 60-tägige Feuerpause. Ägypten und Katar vermitteln zwischen den beiden Konfliktparteien.