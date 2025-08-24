Kinder in Gaza: Emine Erdogan schreibt Brief an Melania Trump

Brief zur Not der Kinder:Gaza: Erdogans Frau schreibt Melania Trump
Kürzlich schrieb Melania Trump dem russischen Präsidentin - das fordert nun auch Emine Erdogan von der First Lady. Sie solle sich für den Schutz der Kinder in Gaza einsetzen.
Emine Erdogan, die Frau des türkischen Präsidenten, hat in einem Brief an Melania Trump appelliert, sich für die Kinder im Gazastreifen einzusetzen - so wie sie es für die ukrainischen Kinder getan habe.
In dem Brief erklärte Emine Erdogan, sie vertraue darauf, "dass das wichtige Mitgefühl, das Sie für die 648 ukrainischen Kinder gezeigt haben, die ihr Leben im Krieg verloren haben, auch auf den Gazastreifen ausgeweitet wird, wo in weniger als zwei Jahren 62.000 unschuldige Zivilisten, darunter 18.000 Kinder, brutal getötet wurden".
Brief von Emine Erdogan an Melania Trump auf Englisch
Ukraine-Brief von Melania Trump war Auslöser
US-Präsident Donald Trump hatte dem russischen Staatschef Wladimir Putin beim Gipfeltreffen in Alaska Mitte August einen "Friedensbrief" von seiner Ehefrau Melania überreicht. Die türkische Präsidentengattin rief Donald Trumps Frau nun dazu auf, einen Brief an den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu zu schreiben, um die humanitäre Krise im Gazastreifen zu beenden.
"Als eine Mutter, als eine Frau, als ein menschliches Wesen teile ich die in Ihrem Brief ausgedrückten Gefühle zutiefst", schreibt Emine Erdogan.
Recep Tayyip Erdogan verurteilt Israel
Die Beziehungen zwischen der Türkei und Israel sind angespannt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan greift Netanjahu immer wieder scharf verbal an.
Anfang der Woche hatte Erdogan Israel vorgeworfen, Hunger im Gazastreifen als Waffe einzusetzen. Die Bilder aus dem Palästinensergebiet seien "viel schlimmer, brutaler und unmenschlicher als die aus den Nazi-Lagern". Die Vereinten Nationen hatten am Freitag für das Gebiet der Stadt Gaza offiziell eine Hungersnot erklärt. Netanjahu wies dies als "glatte Lüge" zurück.