Kinder in Gaza: Emine Erdogan schreibt Brief an Melania Trump

Kürzlich schrieb Melania Trump dem russischen Präsidentin - das fordert nun auch Emine Erdogan von der First Lady. Sie solle sich für den Schutz der Kinder in Gaza einsetzen.

Die "First Lady" der Türkei, Emine Erdogan. (Archiv) Quelle: epa

Emine Erdogan, die Frau des türkischen Präsidenten, hat in einem Brief an Melania Trump appelliert, sich für die Kinder im Gazastreifen einzusetzen - so wie sie es für die ukrainischen Kinder getan habe.

In dem Brief erklärte Emine Erdogan, sie vertraue darauf, "dass das wichtige Mitgefühl, das Sie für die 648 ukrainischen Kinder gezeigt haben, die ihr Leben im Krieg verloren haben, auch auf den Gazastreifen ausgeweitet wird, wo in weniger als zwei Jahren 62.000 unschuldige Zivilisten, darunter 18.000 Kinder, brutal getötet wurden".

Ukraine-Brief von Melania Trump war Auslöser

US-Präsident Donald Trump hatte dem russischen Staatschef Wladimir Putin beim Gipfeltreffen in Alaska Mitte August einen "Friedensbrief" von seiner Ehefrau Melania überreicht. Die türkische Präsidentengattin rief Donald Trumps Frau nun dazu auf, einen Brief an den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu zu schreiben, um die humanitäre Krise im Gazastreifen zu beenden.

Unicef hat die katastrophale Lage von Kindern im Gazastreifen angeprangert. Es fehle an wichtigen Grundnahrungsmitteln und einem Zugang zu frischem Trinkwasser. 06.04.2025 | 0:19 min

"Als eine Mutter, als eine Frau, als ein menschliches Wesen teile ich die in Ihrem Brief ausgedrückten Gefühle zutiefst", schreibt Emine Erdogan.

Ich hoffe, dass Sie den Kindern von Gaza dieselbe Hoffnung geben werden, die sich genauso nach Frieden und Ruhe sehnen. „ Emine Erdogan in einem Brief an Melania Trump

"Die Anzahl von unterernährten Kindern steigt drastisch" und viele Kinder seien sehr stark traumatisiert, sagt Kinderpsychologin Katrin Glatz Brubakk von Ärzte ohne Grenzen. 26.05.2025 | 5:41 min

Recep Tayyip Erdogan verurteilt Israel

Die Beziehungen zwischen der Türkei und Israel sind angespannt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan greift Netanjahu immer wieder scharf verbal an.

Anfang der Woche hatte Erdogan Israel vorgeworfen, Hunger im Gazastreifen als Waffe einzusetzen. Die Bilder aus dem Palästinensergebiet seien "viel schlimmer, brutaler und unmenschlicher als die aus den Nazi-Lagern". Die Vereinten Nationen hatten am Freitag für das Gebiet der Stadt Gaza offiziell eine Hungersnot erklärt. Netanjahu wies dies als "glatte Lüge" zurück.

Für die Stadt Gaza und ihr Umland ist eine Hungersnot ausgerufen worden. Die zuständige Initiative IPC sieht die Kriterien dafür erfüllt. Israels Außenministerium dementiert. 22.08.2025 | 2:46 min

