Großes Ägyptisches Museum in Kairo nach über 20 Jahren eröffnet

Mit mehr als 100.000 Exponaten möchte das Große Ägyptische Museum dem Louvre Konkurrenz machen. Zur feierlichen Eröffnung wurde der Tag sogar zum Feiertag ernannt.

20 Jahre hat der Bau des Großen Ägyptischen Museums gedauert. Zusammen mit der Sphinx und den Pyramiden soll es den Tourismus ankurbeln. Quelle: dpa

Es soll ein Ereignis sein wie nach einem pharaonischen Maßstab. Könige, Staatschefs und internationale Prominenz wurden eingeladen, um die offizielle Eröffnung des Großen Ägyptischen Museums, kurz GEM, an den Pyramiden live zu verfolgen. Feiern über drei Tage sollen zeigen, dass hier ein "Wahrzeichen von Weltklasse" gebaut wurde, wie es die Regierung formuliert.

Der Samstag wurde zum Feiertag erklärt und in Kairo wurden öffentlich Leinwände aufgestellt, um die Zeremonie zu übertragen. Zur feierlichen Eröffnung des Museums wird auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet. Besucher können ab 4. November die Schau besichtigen.

Es soll das größte archäologische Museum der Welt sein: Nach 20 Jahren Bauzeit ist das Große Ägyptische Museum fertig. 31.10.2025 | 2:28 min

Museum eröffnet nach über 20 Jahren Bauarbeiten

Mit dem GEM bekommen die wichtigsten Artefakte des alten Ägyptens ein prachtvolles neues Zuhause. Der monumentale Bau beheimatet in zwölf Ausstellungshallen mehr als 100.000 Stücke aus der pharaonischen, griechischen und römischen Antike - laut Betreibern das größte archäologische Museum der Welt.

Mit der Eröffnung endet eine jahrelange Wartezeit mit immer neuen Verzögerungen. Angekündigt wurde das Museum in den 1990er Jahren. Immer wieder kam etwas dazwischen - eine Revolution, politische Unruhen, eine Wirtschaftskrise, die Corona-Pandemie, schließlich noch der Krieg im benachbarten Gaza. Zugänglich sind Teile des GEM aber schon seit 2023.

3000 Jahre Hochkultur am Nil. Monumentale Tempel und vor allem die Pyramiden von Gizeh zeugen von den Leistungen der alten Ägypter. 12.04.2020 | 43:39 min

Goldene Maske von Tutanchamun als Herzstück

Mit der offiziellen Eröffnung ist nun auch der komplette Grabschatz des Pharaos Tutanchamun zu sehen und damit die Kronjuwelen der Sammlung. Zum ersten Mal, seit der britische Archäologe Howard Carter 1922 die Grabkammer im Tal der Könige entdeckte, werden jetzt alle rund 5.300 Stücke von "King Tut" gezeigt, 2.000 davon sind noch nie öffentlich ausgestellt worden. Zum Schatz gehört auch die goldene Totenmaske des Kindkönigs, die zum wohl bekanntesten Symbol pharaonischer Zeiten wurde.

Als weiteres Highlight gilt die Sonnenbarke, die mutmaßlich für Pharao Cheops gebaut wurde. Das 4.600 Jahre alte, 42 Meter lange Schiff gilt heute als ältestes noch intaktes Schiff weltweit.

Tutanchamun ist die Ikone des Alten Ägypten. Dabei zählt der Kindkönig nicht zu den großen Pharaonen der ägyptischen Geschichte. 20.03.2022 | 43:35 min

Petition zur Rückgabe von Nofretete-Statue aus Berlin

Wer in der Sammlung fehlt, ist Königin Nofretete, Hauptgemahlin des Pharaos Echnaton, deren Büste zu der Sammlung des Neuen Museums in Berlin zählt. Ägypten fordert seit Jahren die Rückgabe, während die deutsche Seite beteuert, die Büste sei nach dem Fund im Jahr 1912 rechtmäßig nach Berlin gekommen. Im GEM werden Besucher bei Touren gebeten, eine Petition zu unterzeichnen, um weiter für die Rückgabe zu kämpfen.

1924 wird Nofretete in Berlin ausgestellt. 12 Jahre zuvor wurde sie in Ägypten ausgegraben. Steht sie heute rechtmäßig in Berlin? 29.06.2025 | 18:47 min

Museum so groß wie der Louvre

Mit dem Bau des irischen Architekturbüros Heneghan Peng wird die Sammlung des GEM eindrucksvoll in die Gegend rund um die Pyramiden eingebettet. Ein Besuch an Pyramiden und Sphinx-Statue soll nun deutlich geregelter ablaufen als noch vor einigen Jahren. Damit hofft die Regierung, dem Tourismus weiteren Schwung zu verpassen.

Das GEM könnte eines der meistbesuchten Museen weltweit werden und damit aufsteigen in die Kategorie des Pariser Louvre, mit dem sich die Ägypter schon jetzt vergleichen. Das Große Ägyptische Museum sei in seiner Gesamtfläche doppelt so groß wie der Louvre, heißt es - was einigermaßen stimmen dürfte, wenn man die Parks des Louvre nicht mitzählt. Die Ausstellungsflächen beider Museen sind allerdings etwa gleich groß. Damit scheint man es in Kairo an diesem "historischen" Tag aber nicht so genau zu nehmen.

