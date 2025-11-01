  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Großes Ägyptisches Museum in Kairo nach über 20 Jahren eröffnet

Nur die Nofretete fehlt:Großes Ägyptisches Museum in Kairo wird eröffnet

|

Mit mehr als 100.000 Exponaten möchte das Große Ägyptische Museum dem Louvre Konkurrenz machen. Zur feierlichen Eröffnung wurde der Tag sogar zum Feiertag ernannt.

Das Große Ägyptische Museum steht direkt neben den Pyramiden.

20 Jahre hat der Bau des Großen Ägyptischen Museums gedauert. Zusammen mit der Sphinx und den Pyramiden soll es den Tourismus ankurbeln.

Quelle: dpa

Es soll ein Ereignis sein wie nach einem pharaonischen Maßstab. Könige, Staatschefs und internationale Prominenz wurden eingeladen, um die offizielle Eröffnung des Großen Ägyptischen Museums, kurz GEM, an den Pyramiden live zu verfolgen. Feiern über drei Tage sollen zeigen, dass hier ein "Wahrzeichen von Weltklasse" gebaut wurde, wie es die Regierung formuliert.

Der Samstag wurde zum Feiertag erklärt und in Kairo wurden öffentlich Leinwände aufgestellt, um die Zeremonie zu übertragen. Zur feierlichen Eröffnung des Museums wird auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet. Besucher können ab 4. November die Schau besichtigen.

Großes Ägyptisches Museum

Es soll das größte archäologische Museum der Welt sein: Nach 20 Jahren Bauzeit ist das Große Ägyptische Museum fertig.

31.10.2025 | 2:28 min

Museum eröffnet nach über 20 Jahren Bauarbeiten

Mit dem GEM bekommen die wichtigsten Artefakte des alten Ägyptens ein prachtvolles neues Zuhause. Der monumentale Bau beheimatet in zwölf Ausstellungshallen mehr als 100.000 Stücke aus der pharaonischen, griechischen und römischen Antike - laut Betreibern das größte archäologische Museum der Welt.

Mit der Eröffnung endet eine jahrelange Wartezeit mit immer neuen Verzögerungen. Angekündigt wurde das Museum in den 1990er Jahren. Immer wieder kam etwas dazwischen - eine Revolution, politische Unruhen, eine Wirtschaftskrise, die Corona-Pandemie, schließlich noch der Krieg im benachbarten Gaza. Zugänglich sind Teile des GEM aber schon seit 2023.

Eine kurze Geschichte über… Das Alte Ägypten

3000 Jahre Hochkultur am Nil. Monumentale Tempel und vor allem die Pyramiden von Gizeh zeugen von den Leistungen der alten Ägypter.

12.04.2020 | 43:39 min

Goldene Maske von Tutanchamun als Herzstück

Mit der offiziellen Eröffnung ist nun auch der komplette Grabschatz des Pharaos Tutanchamun zu sehen und damit die Kronjuwelen der Sammlung. Zum ersten Mal, seit der britische Archäologe Howard Carter 1922 die Grabkammer im Tal der Könige entdeckte, werden jetzt alle rund 5.300 Stücke von "King Tut" gezeigt, 2.000 davon sind noch nie öffentlich ausgestellt worden. Zum Schatz gehört auch die goldene Totenmaske des Kindkönigs, die zum wohl bekanntesten Symbol pharaonischer Zeiten wurde.

Als weiteres Highlight gilt die Sonnenbarke, die mutmaßlich für Pharao Cheops gebaut wurde. Das 4.600 Jahre alte, 42 Meter lange Schiff gilt heute als ältestes noch intaktes Schiff weltweit.

Mirko Drotschmann mit Sarkophag im Hintergrund

Tutanchamun ist die Ikone des Alten Ägypten. Dabei zählt der Kindkönig nicht zu den großen Pharaonen der ägyptischen Geschichte.

20.03.2022 | 43:35 min

Petition zur Rückgabe von Nofretete-Statue aus Berlin

Wer in der Sammlung fehlt, ist Königin Nofretete, Hauptgemahlin des Pharaos Echnaton, deren Büste zu der Sammlung des Neuen Museums in Berlin zählt. Ägypten fordert seit Jahren die Rückgabe, während die deutsche Seite beteuert, die Büste sei nach dem Fund im Jahr 1912 rechtmäßig nach Berlin gekommen. Im GEM werden Besucher bei Touren gebeten, eine Petition zu unterzeichnen, um weiter für die Rückgabe zu kämpfen.

Büste der Nofretete

1924 wird Nofretete in Berlin ausgestellt. 12 Jahre zuvor wurde sie in Ägypten ausgegraben. Steht sie heute rechtmäßig in Berlin?

29.06.2025 | 18:47 min

Museum so groß wie der Louvre

Mit dem Bau des irischen Architekturbüros Heneghan Peng wird die Sammlung des GEM eindrucksvoll in die Gegend rund um die Pyramiden eingebettet. Ein Besuch an Pyramiden und Sphinx-Statue soll nun deutlich geregelter ablaufen als noch vor einigen Jahren. Damit hofft die Regierung, dem Tourismus weiteren Schwung zu verpassen.

Das GEM könnte eines der meistbesuchten Museen weltweit werden und damit aufsteigen in die Kategorie des Pariser Louvre, mit dem sich die Ägypter schon jetzt vergleichen. Das Große Ägyptische Museum sei in seiner Gesamtfläche doppelt so groß wie der Louvre, heißt es - was einigermaßen stimmen dürfte, wenn man die Parks des Louvre nicht mitzählt. Die Ausstellungsflächen beider Museen sind allerdings etwa gleich groß. Damit scheint man es in Kairo an diesem "historischen" Tag aber nicht so genau zu nehmen.

Juwelen weiterhin vermisst
:Louvre-Diebstahl: Weitere Verdächtige festgenommen

Weitere Festnahmen nach dem spektakulären Diebstahl im Pariser Louvre: Im Großraum Paris wurden fünf Verdächtige festgenommen. Von dem gestohlenen Schmuck fehlt weiter jede Spur.
26.10.2025, Frankreich, Paris: Ein Polizeiauto parkt im Hof des Louvre während Besucher vor der Glaspyramide in einer Schlange stehen.
mit Video
Quelle: dpa, AFP
Themen
ÄgyptenBundespräsidentNahost-Konflikt

Mehr zu Museen und Kultur

  1. Ein Sicherheitsmitarbeiter schließt das Tor zum Innenhof der Louvre-Pyramide, nachdem bekannt gegeben wurde, dass das Museum nach dem Diebstahl von Kronjuwelen am Vortag auch am zweiten Tag in Folge geschlossen bleibt. Paris, 20. Oktober 2025.
    Interview

    Experte nach Diebeszug in Paris:Was der Louvre-Einbruch für Museen weltweit bedeutet

    mit Video
  2. Besucher betrachten ein Porträt von US-Präsident Donald J. Trump von der Fotografin Pari Dukovic in der Smithsonian National Portrait Gallery in Washington, DC, USA, 25. 1. 2025.
    Analyse

    Smithsonian Museen im Visier:Wie US-Präsident Trump Kulturkampf führt

    Katharina Schuster, Washington D.C.
    mit Video
  3. Artist Refik Anadol (R) and Sebastian Sanchez (L), Christies Manager of Digital Art Sales, view the digital artwork installation 'Living Memory: Messi  A Goal in Life' by Anadol during an auction press preview at Christies in New York, New York, USA, 11 July 2025.

    Mit Algorithmen generiert:Kunst aus KI: Kopie oder Innovation?

    von Maike Verlaat-Violand
    mit Video
  4. Dinosaurier mit Hautsegel entdeckt

    Istiorachis macarthurae:Neue Dinosaurier-Art mit Hautsegel entdeckt