Netanjahu ordnet "intensive Angriffe" im Gazastreifen an

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Armee angewiesen, sofort "intensive Angriffe" im Gazastreifen auszuführen. Dies teilte sein Büro mit.

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hat neue Angriffe auf Gaza befohlen. Quelle: dpa

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat der Armee befohlen, umgehend "intensive Angriffe" auf den Gazastreifen auszuführen.

Zuvor hatte Netanjahu der radikal-islamischen Hamas vorgeworfen, durch die Übergabe eines falschen Toten die Waffenruhe im Gazastreifen verletzt zu haben. Tests hätten ergeben, dass die am Vortag übergebenen Überreste einer Geisel gehörten, deren Leiche bereits zu Beginn des Krieges geborgen worden war. Es handele sich nicht um eine der 13 noch vermissten Geiseln. Netanjahu erklärte am Vormittag, Israel werde auf den Verstoß reagieren.

Das Forum der Geisel-Familien forderte die israelische Regierung auf, "entschlossen" gegen die Hamas vorzugehen.

Angesichts des schweren Verstoßes der Hamas gegen die Vereinbarung gestern Abend [...] kann und darf die israelische Regierung dies nicht ignorieren und muss entschlossen gegen diese Verstöße vorgehen. „ Forum der Geisel-Familien

Die Terrororganisation Hamas hatte die Leiche einer israelischen Geisel an das Rote Kreuz übergeben - offenbar eine falsche. 28.10.2025 | 0:17 min

Insider: Israel erwägt, Kontrolle über weitere Gebiete zu übernehmen

Drei Insider, die bei einer von Netanjahu einberufenen Beratung über eine solche Reaktion zugegen waren, sagten, Israel erwäge, die Kontrolle über weitere Gebiete im Gazastreifen zu übernehmen. Die Hamas erklärte, sie halte sich an die Bedingungen des Abkommens über die Waffenruhe. Netanjahu hingegen suche nach Ausreden, um sich von Israels Verpflichtungen zurückzuziehen.

Die Hamas hatte zunächst mitgeteilt, dass sie noch an diesem Dienstag die Leiche einer weiteren vermissten Geisel an Israel übergeben werde. Die sterblichen Überreste seien in einem Tunnel im Gazastreifen gefunden worden. Der bewaffnete Teil der Hamas teilte nach Netanjahus Ankündigung jedoch mit, dass die geplante Übergabe verschoben werde. Neue Angriffe Israels würden die Sucharbeiten behindern und die Rückgabe verzögern.

Bericht über Feuergefecht im südlichen Gazastreifen

Im südlichen Gazastreifen war es zuvor nach einem Medienbericht ungeachtet der Waffenruhe zu einem Feuergefecht gekommen. Der israelische Armeesender meldete, bewaffnete Mitglieder der Terrororganisation Hamas hätten auf israelische Soldaten geschossen. Nach Angaben palästinensischer Augenzeugen kam es anschließend zu Artilleriebeschuss mehrerer Gebiete im Bereich von Rafah. Alle Angaben können derzeit nicht unabhängig überprüft werden.

