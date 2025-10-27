  3. Merkliste
Dokument belegt: Getöteter PMP-Mitarbeiter war Hamas-Mitglied

Dokument belegt Hamas-Mitgliedschaft:Identität des getöteten Mitarbeiters von Produktionsfirma geklärt

Israel hat Dokumente vorgelegt, die belegen, dass der getötete Mitarbeiter der Produktionsfirma PMP Mitglied der Hamas war. Das ZDF beendet bis auf Weiteres die Zusammenarbeit.

Dieses Bild zeigt ein beschädigtes Fahrzeug nach einem israelischen Angriff, der Berichten zufolge am 19.10.2025 ein von Journalisten genutztes Haus in der Stadt Al-Zawayda in der Nähe von Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens getroffen hat.

Zwei Menschen starben in Deir al-Balah, im Zentrum des Gazastreifens, bei einem Raketenangriff.

Quelle: AFP

Das ZDF begrüßt, dass die israelische Armee der Bitte nachgekommen ist, die Identität des getöteten Mitarbeiters der Produktionsfirma PMP in Gaza zu klären. Der 37-jährige, der als Ingenieur für die Abwicklung der Übertragungstechnik zuständig war, war demnach Mitglied der Terrororganisation Hamas.

Als Beleg wurde ein entsprechendes Dokument vorgelegt. Als Reaktion hat das ZDF die Zusammenarbeit bis auf Weiteres eingestellt.

Am 19. Oktober war der Standort der Produktionsfirma Palestine Media Production (PMP) in Deir el Balah im Süden Gazas von einer Rakete getroffen worden. Bei dem Beschuss kamen der Ingenieur und der achtjährige Sohn eines anderen Mitarbeiters ums Leben.

Quelle: ZDF
