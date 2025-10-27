Dokument belegt: Getöteter PMP-Mitarbeiter war Hamas-Mitglied

Israel hat Dokumente vorgelegt, die belegen, dass der getötete Mitarbeiter der Produktionsfirma PMP Mitglied der Hamas war. Das ZDF beendet bis auf Weiteres die Zusammenarbeit.

Zwei Menschen starben in Deir al-Balah, im Zentrum des Gazastreifens, bei einem Raketenangriff. Quelle: AFP

Das ZDF begrüßt, dass die israelische Armee der Bitte nachgekommen ist, die Identität des getöteten Mitarbeiters der Produktionsfirma PMP in Gaza zu klären. Der 37-jährige, der als Ingenieur für die Abwicklung der Übertragungstechnik zuständig war, war demnach Mitglied der Terrororganisation Hamas.

Als Beleg wurde ein entsprechendes Dokument vorgelegt. Als Reaktion hat das ZDF die Zusammenarbeit bis auf Weiteres eingestellt.

Am 19. Oktober war der Standort der Produktionsfirma Palestine Media Production (PMP) in Deir el Balah im Süden Gazas von einer Rakete getroffen worden. Bei dem Beschuss kamen der Ingenieur und der achtjährige Sohn eines anderen Mitarbeiters ums Leben.