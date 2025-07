Irans oberster Führer: Wer ist Ajatollah Chamenei?

Chameneis Wunsch ist nicht nur in der Moschee in Teheran Befehl, wo die Menge in das Lied mit einstimmt, sondern im ganzen Land. In Iran konzentriert sich alle Macht auf ihn: die Armee, die Revolutionsgarde, die Staatsmedien, die Justiz. Nicht der Präsident sondern der Ajatollah hat in religiösen und politischen Fragen das letzte Wort. Seit 36 Jahren ist Chamenei an der Spitze der Islamischen Republik und der mächtigste Mann im Gottesstaat.