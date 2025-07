In Katar wird wieder über eine mögliche Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas verhandelt. Israels Ministerpräsident Netanjahu ist zu einem Besuch nach Washington aufgebrochen.

US-Präsident Donald Trump hofft auf eine Einigung hinsichtlich einer Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln im Gazastreifen noch in dieser Woche. Er sagte vor Journalisten am Sonntag (Ortszeit):

Am Abend um 18:30 Uhr Ortszeit (00:30 MESZ/Dienstag) trifft Trump Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu im Weißen Haus, wie die US-Regierung bestätigte. Kurz vor seinem Abflug nach Washington bekräftigte Netanjahu seine Ablehnung jeglicher Vereinbarung, die dazu führen würde, dass die radikal-islamistische Hamas im Gazastreifen an der Macht bleibt.

"Die Hamas möchte einen dauerhaften Frieden haben" und "Donald Trump will persönlich garantieren, dass die Waffenruhe eingehalten wird", berichtet ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen aus Washington.

Trump will Gaza-Waffenruhe "persönlich garantieren"

Medienberichten zufolge sieht der jüngste Vorschlag des Vermittlers Katar für eine zunächst auf 60 Tage begrenzte Waffenruhe die Freilassung von zehn Geiseln im Austausch gegen palästinensische Häftlinge vor. Nach israelischem Erkenntnisstand sind noch mindestens 20 in Gaza festgehaltene Geiseln am Leben. Der Status von zwei Entführungsopfern ist unklar. Hinzu kommen die Leichen von 28 Verschleppten.

Netanjahu: Hamas wird nicht mehr existieren

Kurz zuvor hatte er Forderungen der Hamas nach Änderungen an Katars Vorschlag als "inakzeptabel" bezeichnet, dennoch aber eine Delegation zu neuen indirekten Gesprächen über einen Deal in die katarische Hauptstadt Doha geschickt. "Ich glaube, dass das Gespräch mit Präsident Trump definitiv helfen kann, das Ergebnis voranzubringen, auf das wir alle hoffen", sagte er.

Der Alltag der Menschen in Gaza ist katastrophal, die Gesundheitsversorgung mehr oder weniger zusammengebrochen. Die deutsche Notfall-Krankenpflegerin Katja Storck versucht vor Ort zu helfen.

Es ist bereits sein drittes Treffen mit US-Präsident Trump in sechs Monaten. Die verbündeten USA fungieren gemeinsam mit Katar und Ägypten als Vermittler zwischen Israel und der Hamas, da diese nicht direkt miteinander reden.

Auch Irans Atomprogramm womöglich Thema in Washington

Ein weiteres wichtiges Thema in Washington dürfte derweil der Iran sein. Nach Einschätzung von ZDF-Korrespondent Theveßen "kristallisiert sich mittlerweile heraus, dass das Atomprogramm des Irans nicht komplett zerstört worden ist". Deshalb müssten die beiden Seiten beraten, wie sie weiter vorgehen und ob es eine Möglichkeit gibt, mit Teheran ein neues Abkommen zu schließen, so Theveßen.

"Wenn man wirklich Frieden will", brauche es "noch eine Menge Arbeit", "um den Iran dazu zu bekommen, dass er tatsächlich den Atomprogrammen abschwört", so ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen in Washington.

