Netanjahu trifft Trump in Washington: Drei Erkenntnisse

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu ist zu Besuch in Washington. Vier Tage lang sollen politische Gespräche geführt werden, in denen es um einen möglichen Frieden im Nahen Osten gehen soll.

1. Trump und Netanjahu inszenieren sich als Friedensarchitekten

Die Nominierung Trumps für den Friedensnobelpreis, unter Verweis auf die Abraham-Abkommen, die Luftschläge und Trumps Rolle in den Gaza-Verhandlungen, füge sich nahtlos in die Inszenierung einer strategischen Allianz ein.

2. Trump kann sein Image des "Friedensmachers" stärken

3. Nichts Neues zu einer möglichen Waffenruhe in Gaza

Es war bereits Netanjahus dritter Besuch in Washington seit dem Beginn von Trumps zweiter Amtszeit. Im Vorfeld war über Fortschritte hin zu einer Waffenruhe in Gaza spekuliert worden. Trump hatte noch am Wochenende erklärt, es gebe "gute Chancen", bereits "diese Woche" eine Einigung zu erzielen. Und auch Netanjahu zeigte sich optimistisch.

In Doha wird derzeit unter US-Vermittlung ein 60-tägiger Waffenstillstand mit schrittweiser Geiselfreilassung verhandelt. Trump erwartet eine Einigung noch in dieser Woche. Netanjahu besteht weiterhin darauf, dass es kein dauerhaftes Kriegsende geben könne, solange Hamas nicht vollständig entmachtet ist.

Was vom Treffen bleibt

Die Hoffnung auf einen baldigen Waffenstillstand in Gaza bestehe weiter, doch ein dauerhafter Frieden bleibe in weiter Ferne, bilanziert Politikwissenschaftlerin Hofmann. Kritiker bemängeln, dass die Inszenierung als Friedensinitiative ohne belastbare Vereinbarungen stattfinde: "Es gibt weder schriftlich gesicherte Zusagen noch tragfähige Konzepte für die Nachkriegsordnung in Gaza."

Das Treffen im Weißen Haus am Montag diente "in erster Linie dem politischen Kalkül, nicht der Lösung der zentralen Konfliktursachen". Jetzt bleibt abzuwarten, was noch folgt. Bis Donnerstag noch sollen politische Gespräche geführt werden, in denen es um einen möglichen Frieden im Nahen Osten gehen soll.