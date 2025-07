Israel greift Huthi an - meldet Raketenbeschuss aus Jemen

Israel: Angriff auf Häfen und Kraftwerk im Jemen

Ziele seien die Häfen von Ras Issa, Hudaida und Salif im Westen sowie das Kraftwerk Ras Kanatib in der Nähe der Hauptstadt Sanaa gewesen, teilte die Armee in der Nacht mit.

Huthi greifen erneut Handelsschiff an

Vor Hudaida hatten die Rebellen am Sonntag ein Handelsschiff angegriffen, wie die britische Behörde für maritime Sicherheit (UKMTO) berichtet hatte. In Folge der Angriffe sei an Bord ein Feuer ausgebrochen, die Besatzung sei an Land gegangen.