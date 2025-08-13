Israel: Armeechef Zamir billigt Ausweitung von Gaza-Einsatz

Israels Armeechef Zamir hat den Plänen von Regierungschef Netanjahu zugestimmt, den Militäreinsatz im Gazastreifen auszuweiten. Zuvor hatte er vor großen Risiken gewarnt.

Israelische Armee nahe der Grenze zum Gazastreifen Quelle: epa | ABIR SULTAN

Der Chef der israelischen Armee, Ejal Zamir, hat den Plan der Regierung zur Ausweitung der Militäroffensive im Gazastreifen gebilligt. Wie die Armee am Mittwoch mitteilte, stimmte Zamir "dem grundlegenden Rahmen für den Einsatzplan" des Militärs in dem Palästinensergebiet zu.

Das israelische Sicherheitskabinett hatte in der Nacht zum Freitag eine Ausweitung des Einsatzes gegen die islamistische Palästinenserorganisation Hamas beschlossen. Der Plan sieht laut Ministerpräsident Benjamin Netanjahu neben der Einnahme der Stadt Gaza auch die Zerschlagung der Hamas in den zentralen Flüchtlingslagern des Gazastreifens vor.

Trotz wachsender Kritik im In- und Ausland weitet Israel den Militäreinsatz aus. Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist schon jetzt katastrophal. 08.08.2025 | 1:03 min

Armeechef hatte zunächst vor großen Risiken gewarnt

Armeechef Zamir hatte nach Medienberichten vor großen Risiken des Plans gewarnt. Er gefährde Soldaten und die Geiseln, die in der Stadt Gaza vermutet werden. Israelische Medien berichteten von großen Spannungen zwischen Zamir und Verteidigungsminister Israel Katz.

Trotz Bedenken seitens der Opposition und des Militärs beschließt Israel eine Ausweitung der Kämpfe im Gazastreifen. Einschätzungen von ZDF-Reporterin Alica Jung aus Israel. 08.08.2025 | 1:00 min

Israel steht im seit 22 Monaten andauernden Krieg gegen die Hamas angesichts der katastrophalen humanitären Situation im Gazastreifen zunehmend in der Kritik. Ausgelöst worden war der Krieg durch den Großangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Dabei wurden nach israelischen Angaben mehr als 1.200 Menschen getötet. 251 Menschen wurden als Geiseln in den Küstenstreifen verschleppt.

Als Reaktion auf den Hamas-Überfall geht Israel seither massiv militärisch in dem Palästinensergebiet vor. Dabei wurden nach Angaben der Hamas-Behörden, die nicht unabhängig überprüft werden können, bislang fast 61.600 Menschen getötet.

