Suwaida in Syrien: Kämpfe mit vielen Toten - Israel greift ein

Nach schweren Kämpfen in Südsyrien verkündet die Regierung eine vollständige Waffenruhe. Zuvor war es in Suweida zu Gewalt zwischen Drusen und sunnitischen Beduinen gekommen.

Die Lage in Suwaida in Syrien ist weiterhin unübersichtlich. Seit Wochen schwelen hier die Spannungen, es gab immer wieder kleinere Scharmützel zwischen Drusen und arabischen Beduinen. Menschen wurden entführt, Autos gestohlen - am Wochenende dann die Eskalation. Drusen kämpfen gegen Beduinen und Sicherheitskräfte der Regierung, die hier stationiert sind. Es kommt zu zahlreichen Toten und Verletzten.

Etliche Tote in von Drusen bewohnter Provinzhauptstadt Suweida

Zu Wochenbeginn schickt die Regierung in Damaskus dann Truppen in die Stadt, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Doch die Soldaten kommen zu spät. Bislang ist von 140 Toten und mehr als 100 Verletzten die Rede, die Zahlen werden sicherlich noch steigen.

Denn die Regierungstruppen sind wieder auf dem Rückzug. Dafür bombardieren die Israelis Panzer und Stellungen der Regierung. Eine deutliche Warnung an Damaskus. Israel sieht sich als Schutzmacht der Drusen, die zum Teil auch in Israel leben. Die Drusen sind für Netanjahu eine wichtige Wählergruppe, viele von ihnen dienen in der Armee.

Drusische Gemeinschaft gespalten

Suwaida ist so etwas wie die Hauptstadt der Drusen in Syrien. Die Glaubensgemeinschaft zählte vor Beginn der Revolution in Syrien 2011 etwa 700.000 Mitglieder. Sie stehen dem Islam nahe, verstehen sich aber als eigene Religion. Sie glauben an Wiedergeburt, an einen allumfassenden Gott, sie fasten nicht und trinken Alkohol. Ein Druse kann man nicht werden, als Druse wird man geboren.