Syrien: Viele Tote nach Kämpfen zwischen Drusen und Beduinen

Bei Kämpfen zwischen Drusen und Beduinen sind in Syrien mindestens 89 Menschen getötet worden. Nun will die Übergangsregierung die Gewalt in der Provinz Suwaida stoppen.

Im seit Tagen anhaltenden Konflikt zwischen Drusen und Beduinen in Syrien hat die Regierung aus Damaskus angekündigt, ihre Truppen in die mehrheitlich von Drusen bewohnte Provinzhauptstadt Suwaida zu schicken.

Die religiösen Anführer der Drusen erklärten am Dienstag, sie hätten dem Einmarsch der Truppen nach Suwaida zugestimmt. Sie riefen die drusischen Kämpfer dazu auf, die Waffen niederzulegen. Die Regierungskräfte sollen in Suwaida unter anderem eine Ausgangssperre durchsetzen. Anwohner und die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigten der Deutschen Presse-Agentur, dass die Truppen in den Ort im Süden des Landes eingerückt seien.

Seit dem Tod von über 900 alawitischen Zivilisten im März häufen sich in Syrien Übergriffe auf religiöse Minderheiten wie Drusen und Alawiten. Die Täter sollen laut Regierung aus abtrünnigen Reihen stammen – eine Untersuchungskommission soll Antworten liefern. 18.06.2025 | 4:36 min

In Südsyrien waren seit Sonntag bei erneuten Unruhen Dutzende Menschen ums Leben gekommen. In der südlichen Provinz Suwaida wurden mindestens 89 Menschen bei Zusammenstößen bewaffneter Gruppen getötet, wie die Beobachtungsstelle mitteilte. Zudem ist von rund 200 Verletzten die Rede. Die Beobachtungsstelle verfolgt von London aus das Konfliktgeschehen in Syrien mit einem Netzwerk aus Aktivisten.

Raubüberfall auf Drusen wohl Auslöser

Laut Beobachtungsstelle begannen die Unruhen vor einigen Tagen durch einen Raubüberfall auf einen drusischen Jugendlichen auf der Schnellstraße zwischen Damaskus und Suwaida. Angehörige örtlicher Stämme errichteten demnach einen Kontrollpunkt, an dem sie den jungen Mann gestoppt, brutal geschlagen und ausgeraubt haben sollen. Daraufhin hätten drusische Kämpfer ihrerseits Beduinen entführt, was in der Gegend schließlich zu Gewalt geführt habe.

Das Verteidigungsministerium schickte Militäreinheiten, um die Gewalt zu beenden. Die Truppen kämpften dabei allerdings an der Seite der Beduinen, teilte die Beobachtungsstelle mit, die von Mörserbeschuss und Drohnenangriffen berichtete.

Wer sind die Drusen? Die Drusen sind eine religiöse Minderheit, die heute vor allem in Syrien, dem Libanon, Israel und Jordanien angesiedelt ist. In Syrien leben etwa 700.000 Drusen. Die aus dem Islam hervorgegangene religiöse Minderheit macht etwa drei Prozent der syrischen Bevölkerung aus.



Die Religionsgemeinschaft ist im 11. Jahrhundert aus dem schiitischen Islam hervorgegangen. In den jeweiligen Ländern legen ihre Angehörigen Wert auf inneren Zusammenhalt und Loyalität zum jeweiligen Staat. In Israel dienen viele Drusen freiwillig in der Armee.



Quelle: dpa, AFP

Die Kämpfe heizten auch den Konflikt mit dem benachbarten Israel neu an. Israels Militär griff in der Region nach eigenen Angaben mehrere Panzer an. Die Kampffahrzeuge hätten sich auf die Stadt Suwaida zubewegt, der Angriff sollte das verhindern, teilte das israelische Militär später mit. Die Präsenz derartiger Waffensysteme im Süden Syriens könne "eine Bedrohung für den Staat Israel darstellen", hieß es weiter.

Zwischen Beduinen und Drusen in Suwaida gibt es schon seit langer Zeit Konflikte, die immer wieder in Gewalt münden. Im April und Mai waren bei Gefechten zwischen Anhängern der neuen islamistischen Regierung in Damaskus und der religiösen Minderheit der Drusen dutzende Menschen getötet worden. Seit dem Sturz des langjährigen Herrschers Baschar al-Assad hat die Sorge um die Rechte und die Sicherheit von Minderheiten in dem Land zugenommen.

Minderheiten in Syrien fürchten sich vor den neuen Machthabern. Wie sicher ist ihr Leben in der instabilen Lage im Nahen Osten? 18.06.2025 | 6:47 min

Grünen-Abgeordneter fordert Sondersitzung des UN-Menschenrechtsrats

Mit Blick auf die Lage für Minderheiten in Syrien forderte der Grünen -Abgeordnete Max Lucks die Bundesregierung zum Handeln auf. Sie müsse umgehend eine Sondersitzung des UN-Menschenrechtsrats beantragen, sagte Lucks der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) in Berlin . Dort müsse ein Dokumentationsmechanismus für die Lage der Minderheiten in Syrien durchgesetzt werden.

Die Lage für Minderheiten in Syrien ist brandgefährlich. „ Max Lucks, Grünen-Abgeordneter