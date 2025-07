Staat Palästina: Was bedeutet Frankreichs Anerkennung?

"Macron hatte diesen Schritt mehrfach angekündigt. Hintergrund ist, dass es hier in Frankreich sowohl die größte jüdische wie auch muslimische Gemeinde in Europa gibt. Die Vorgänge im Nahen Osten werden hier besonderes intensiv verfolgt. Entsprechend fiel auch die Reaktion gespalten aus: Frankreichs politische Linke, auch die extreme Linke, lobt Macron für diesen Schritt, was sehr selten vorkommt. Die extreme Rechte kritisiert ihn und sagt, das sei ein Gewinn für die Hamas.



Frankreich ist nun das erste Land der G7, das diesen Schritt geht, daher hat die Ankündigung eine enorme symbolische Wirkung, wenngleich vielleicht wenig praktische Folgen. Macron sagt zwar, Frieden in der Region sei möglich, aber er erklärt nicht, wie dieser Frieden hergestellt werden soll. Er setzt offenbar darauf, dass alle Länder seinem Beispiel folgen und so Druck machen, vor allem Richtung Israel. Aber wenn man sich die Reaktionen in Israel und den USA anschaut, dann muss man sagen, dass Macrons Vorstoß bislang nicht die von ihm erhoffte Wirkung erreicht hat."