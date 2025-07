Gauck bei "Lanz": "Völlig entsetzt" über Netanjahus Politik

Joachim Gauck, am 24. Januar 1940 in Rostock geboren, sprach auch über seine konkreten Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg . "Als kleines Kind mit vier, fünf Jahren sehe ich die Angst in den Augen meiner Mutter und meiner Großeltern, als die Sirenen heulen in Rostock. Dann habe ich noch klare Erinnerungen an das Kriegsende, wie die russischen Soldaten reinkamen."