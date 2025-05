Markus Lanz - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Markus Lanz

Seit 2008 steht Markus Lanz für das ZDF vor der Kamera. Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bietet er in seiner Talkshow eine große Bandbreite an Gästen und Themen - politisch aktuell, gesellschaftspolitisch relevant. Seit 2021 verabreden sich die zwei ZDF-Talker Markus Lanz und Richard David Precht zum wöchentlichen Gespräch in ihrem Podcast "Lanz & Precht". Seit 2015 ist Markus Lanz für das ZDF auch im Rahmen seiner Dokumentationen unterwegs, denen er mit seinen Fotografien eine besondere Bildsprache verleiht. ZDFheute informiert aktuell: Nachrichten, Hintergründe und ganze Sendungen.