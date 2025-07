Ploß bei "Lanz": "Hätte Brosius-Gersdorf nicht gewählt"

"Das, was für die Union der Kern ist, nämlich die Würde des Menschen ganz nach vorne zu stellen, ist nicht ganz zufriedenstellend beantwortet worden [...]." - Christoph Ploß ( CDU ) kritisierte am Mittwochabend bei "Markus Lanz" den Auftritt von Frauke Brosius-Gersdorf am Tag zuvor.