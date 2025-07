Bundesverfassungsgericht: So geht's nach dem Wahlscheitern weiter

Gescheiterte Wahl: Wie geht es am Bundesverfassungsgericht weiter?

Amtszeiten enden: Welche Richter scheiden aus?

Die eigentliche Amtszeit von Christ ist also bereits seit mehr als zwei Monaten vorbei. Der Wahlausschuss forderte das Gericht darum schon vor einiger Zeit zu Vorschlägen auf. Am 22. Mai machte dieses schließlich drei Vorschläge. Einen dieser Vorschläge hat die Union übernommen und Günter Spinner vorgeschlagen - zur Wahl kam es aber nun noch nicht.

Wie lange könnte sich die Wahl hinziehen?

Für die anderen beiden Posten hat das Gericht noch keine Vorschläge gemacht und ist darum auch noch nicht gebeten worden. Am Freitag war die letzte reguläre Sitzung des Bundestags vor der Sommerpause. Wenn keine Sondersitzung angesetzt wird, müsste der Wahlausschuss das Gericht also noch vor der nächsten Sitzungswoche, die am 8. September beginnt, um Vorschläge für die Nachfolge von König bitten.

Das Gericht selbst ist dabei an keine Frist gebunden - wenn es Vorschläge schickt, gilt aber eine Frist von drei Monaten für den Bundestag. Sollte der Bundestag innerhalb von drei Monaten nach den Vorschlägen des Gerichts immer noch niemanden gewählt haben, könnte der Bundesrat übernehmen. Das sieht der sogenannte Ersatzwahlmechanismus vor, der zum Jahreswechsel in Kraft trat.

Hält die SPD an Richterkandidatin Frauke Brosius-Gersdorf fest?

ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Diana Zimmermann berichtet, dass die SPD an ihrer Kandidatin, Frau Brosius-Gersdorf, festhalten will. "Ob sie selbst das dann noch will - sie erhält inzwischen Morddrohungen und braucht Personenschutz - ist eine andere Frage", so Zimmermann. Die schwarz-rote Koalition müsse zusehen, wie sie den Tag "möglichst schnell befriedet".