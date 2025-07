Richterwahl: Wie eine Lösung aussehen könnte

Um die Frage, wie Schwarz-Rot drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht wählen will. Am Freitag war Schwarz-Rot daran gescheitert. Ein Grund: Vorbehalte innerhalb von CDU und CSU an der von der SPD vorgeschlagenen Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf. Etwa 30 bis 50 Unions-Abgeordnete hätten wohl nicht für die Kandidatin gestimmt.